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台南夏日音樂節「將軍吼」7月19日起連2天開唱

中央社／ 台南12日電

台南市政府今天宣布，「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」7月19日起一連2天在將軍漁港登場，屆時將邀來高人氣樂團及歌手齊聚開唱，體感夏日音樂魅力。

市府今天發布新聞稿指出，台南夏日音樂節「將軍吼」今年邁入第14年，首日主題是偶像之夜「鯤鯓開吼」，第2天是樂團之夜「將軍燃炸」。

市府同時公布首日開唱名單，包括畢書盡、TRASH、陳泳希、小男孩樂團、P!SCO、柯泯薰、灣島皇后等人。

南市府觀光旅遊局表示，「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」為期2天，遊客可提前至現場品嘗美食和觀賞夕陽，市府也將規劃周邊景點套裝行程及推出旅宿店家優惠，盡情體驗濱海年度音樂盛事。

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