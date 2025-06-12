暑期打工 南市勞工局提醒勞基法常見5大違法樣態

暑假將至，許多學生透過打工體驗職場、累積經驗。南市勞工局提醒，凡受僱從事工作並領取工資者，無論工時長短，均受勞基法保障，雇主應依法給薪、休假及辦理相關權益，保障學生勞動權益。

勞工局局長王鑫基表示，青年學子在外打工要注意以下幾點：一、雇主給付的工資不得低於最低工資，自今(114)年1月1日起月薪不得低於最低工資2萬8590元，時薪則為190元。二、雇主要準備出勤卡或簽到簿等逐日登記工讀生上、下班時間。三、領薪水時，雇主應將工資全額直接給付，不得預扣工資作為違約金或賠償費用，並提供薪資單。四、每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日。五、如有使勞工加班（即每日工時超過8小時或於休息日出勤部分），應依法加成計給加班費。

王鑫基提醒，雇主如僱用未滿18歲工讀生(15歲以上未滿16歲之童工與16歲以上未滿18歲者)，應另外留意有特別規定，包括不得從事危險性或有害性工作，以及置備法定代理人同意書及其年齡證明文件；如僱用15歲以上未滿16歲工讀生，應遵守勞動基準法童工保護規定，注意其每日工時不得超過8小時、每周工時不得超過40小時，例假日及晚間8時至翌日清晨6時的時段亦不得工作。

根據職安健康處113年資料統計，暑期工讀期間勞動基準法常見五大違法樣態為延時工資未依規定給付、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止、假日出勤未加倍給付工資、工資未全額給付及延長工時超過法定標準等。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為督促事業單位落實法令規定，暑假期間，勞工局將配合內政部針對常僱用暑期工讀生的事業單位，包括餐飲業、連鎖速食店、連鎖藥妝店、連鎖超商、零售賣場、加油站及飲料店等進行「暑期保護青少年—青春專案」的專案勞動檢查，並將常見違法樣態加強查核，以維護青年學子的勞動權益。

勞工局亦將針對經常僱用青少年族群的事業單位加強輔導及宣導，透過多元手段，守護青年學子暑期工讀勞動權益。

另勞動部為保障部分工時勞工的勞動權益，已訂定「僱用部分時間工作勞工應行注意事項」及「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，供事業單位遵循及參考，雇主可於勞動部網站下載運用