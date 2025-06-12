雨傘、雨衣壞了怎麼丟？ 南市環保局教你這樣分類與再利用

汛期到，下雨機會多，雨傘、雨衣是必備用品，但壞掉了如何正確回收，卻常讓人困惑。南市環保局表示，雨傘與雨衣材質多元，只要正確分類，不僅能循環再利用，還能發揮創意，把廢棄物變為寶貝。

南市環保局說明， 雨傘主要由金屬骨架與傘布組成，金屬約占整體七成，可作為回收資源。使用後請先拆下傘布，將金屬部分交給資源回收車，傘布則丟入垃圾車。傘布因具防水、防塵與遮光功能，可改造成環保袋、防水套或野餐墊，既簡單又實用。

雨衣方面，若為輕便式且為單一塑膠材質，可視為塑膠類資源回收物，回收前需確認無油汙並去除伸縮繩等非塑膠材質。一般雨衣因含拉鍊、釦子、反光條、伸縮帶等複合材質，若無回收標章或材質混合，則當作一般垃圾處理。

環保局長許仁澤表示，環保正確觀念是從生活中做起，做好垃圾分類及源頭減量，減少使用一次性用品，才能有效減少廢棄物產生，降低對環境負擔，請大家以實際行動響應愛護地球資源。