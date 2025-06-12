快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

學生站在量子與AI匯流十字路口 作家學者跨校接力連結新知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
華裔少年陳懷騫，以小朋友看得懂的語言創作量子電腦繪本。記者鄭惠仁／翻攝
華裔少年陳懷騫，以小朋友看得懂的語言創作量子電腦繪本。記者鄭惠仁／翻攝

全球正掀起量子科技熱潮之際，年僅14歲、來自美國加州帕洛阿圖的華裔少年陳懷騫到南市崇明國、博愛國小，與學生分享他的著作《科技大對決：量子電腦&傳統電腦的競賽》的核心理念；台大講座教授張慶瑞昨也受邀至南一中專題演講「量子加AI，新文明誕生」，掀起對未來科技與人文的深層探討。

陳懷騫對科技創新與永續發展具濃厚興趣，正申請一項具前瞻性的兒童友善創新發明專利，要將3D列印廢棄物轉化為可重複使用的長絲，期望為綠色未來提供可行解方。他也是全美頂尖的青少年擊劍選手，在全美賽事屢獲佳績，展現出優異的身手與戰略思維。他也熱愛音樂與邏輯思維的訓練，擅長拉奏大提琴，更透過象棋淬鍊思辨與專注能力。年紀雖輕，卻已具備跨域思維與社會關懷，成為年少世代中結合科學、人文與創意的新典範。

南一中校長廖財固表示，陳懷騫在祖父前台塑公司董事長林健男引介下，認識張慶瑞。張教授交給他一篇關於量子電腦的英文報告，他閱讀後大受衝擊，產生濃烈興趣，投入鑽研，並希望推廣給小朋友，於是開始創作繪本，以小學生看得懂的語言，搭配生動的圖解，介紹量子電腦與傳統電腦的差異。

在兩場國小演講中，陳懷騫在國小的兩場演講，以英語和學生對談，現場互動熱烈，崇明國小與博愛國小學生也展現出優異的英語溝通能力與旺盛的好奇心，不僅以英語對談，更拋出種種的問題，諸如「量子的起源是什麼？」「量子電腦會不會取代人類大腦？」「量子電腦是怎麼運作的？」「量子電腦為什麼一定要在冷凍室中才能運作？」等問題，令懷騫驚喜連連，稱讚這群學童有如台灣科技未來的小火苗，也對臺灣教育的活潑與創意大表讚佩。

另，台大特聘教授張慶瑞昨也到南一中重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生」的最新研究觀點。他指出，2025年被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「國際量子科技年」，象徵量子科技已從實驗室走向應用端口。

張慶瑞提出「量子與AI不是科學終結，而是啟動新科學模式的關鍵引擎」的觀點，強調未來的知識生產將由「人類+量子+AI」三者共構。從AI自動創作，到量子電腦在新藥開發中的多重模擬潛力，剖析了科學方法論的潛在轉型，也點出科學、哲學與倫理在未來所面對的挑戰。

校長廖財固表示，面對AI與量子科技的迅速發展，教育現場有責任引導學生培養跨域整合思維與科學倫理意識。透過張慶瑞教授的前瞻演講，學生不僅得以理解未來技術趨勢，也思考「人與科技共存」的深層議題，這樣的對話將有助於培育面對變局時仍保有人文關懷的未來人才。透過少年作家與學者的跨校接力，南台灣的學生們正站在量子與AI匯流的十字路口上，以開放思維迎接新知，以人文反思科技，並連結未來。

臺大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生。記者鄭惠仁／翻攝
臺大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生。記者鄭惠仁／翻攝
少年作家陳懷騫至國小演講，同學現場以英語對談，更連續拋出富有創意與深度的問題。記者鄭惠仁／翻攝
少年作家陳懷騫至國小演講，同學現場以英語對談，更連續拋出富有創意與深度的問題。記者鄭惠仁／翻攝
臺大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生。記者鄭惠仁／翻攝
臺大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生。記者鄭惠仁／翻攝

科學 小學生 南一中

延伸閱讀

輝達CEO黃仁勳：要在歐洲蓋20座AI工廠 量子運算走到轉捩點

華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

華碩自研後量子密碼演算法 獲美 NIST 親頒 CAVP 認證

中研院公開量子晶片製程成果 推動台灣量子科技研發

相關新聞

影／台南安平德記洋行變「塗鴉洋行」？古蹟白牆竟現印章牆

台南市定古蹟、觀光景點德記洋行歷時1年修繕換展，今年以嶄新面貌與遊客相見，孰料才重新開放約2個月，古蹟內卻突出現一片片「...

首位高鐵基層出身總經理陳惠裕 父是建造東石「港墘碑林」耆老

交通部長陳世凱昨天宣布高鐵董事長史哲、總經理陳惠裕新人事，2人月底走馬上任，陳惠裕是首位高鐵基層出身總經理，最近先後榮獲...

台南一中131人攻上頂大 43人上台大含醫學系5人電機系10人

大學申請入學今天放榜，台南南一中有239人錄取，其中上頂大131人，比例逾5成1，錄取名單中有216人上國立大學，比例8...

AI導入醫療 聖馬爾定醫院升級3D乳房攝影提升篩檢精準舒適

乳癌是台灣女性發生率最高癌症，根據統計，早期發現積極治療，5年存活率高達9成以上，凸顯早期診斷重要性。嘉義天主教聖馬爾定...

阿里山不只日出雲海聞名國際 月光雲海同樣迷人吸睛

嘉義縣阿里山以日出雲海聞名國際，事實上，月光雲海同樣迷人吸睛，知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天夜間在大...

台南垃圾山 議員批分類、減量沒做好只會愈堆愈多

台南垃圾去化仍有缺口引發堆積困境，曾文、南化水庫水源保護區有中央列管的掩埋場，市府城西、歸仁區掩埋場，皆出現垃圾山，南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。