學生站在量子與AI匯流十字路口 作家學者跨校接力連結新知

全球正掀起量子科技熱潮之際，年僅14歲、來自美國加州帕洛阿圖的華裔少年陳懷騫到南市崇明國、博愛國小，與學生分享他的著作《科技大對決：量子電腦&傳統電腦的競賽》的核心理念；台大講座教授張慶瑞昨也受邀至南一中專題演講「量子加AI，新文明誕生」，掀起對未來科技與人文的深層探討。

陳懷騫對科技創新與永續發展具濃厚興趣，正申請一項具前瞻性的兒童友善創新發明專利，要將3D列印廢棄物轉化為可重複使用的長絲，期望為綠色未來提供可行解方。他也是全美頂尖的青少年擊劍選手，在全美賽事屢獲佳績，展現出優異的身手與戰略思維。他也熱愛音樂與邏輯思維的訓練，擅長拉奏大提琴，更透過象棋淬鍊思辨與專注能力。年紀雖輕，卻已具備跨域思維與社會關懷，成為年少世代中結合科學、人文與創意的新典範。

南一中校長廖財固表示，陳懷騫在祖父前台塑公司董事長林健男引介下，認識張慶瑞。張教授交給他一篇關於量子電腦的英文報告，他閱讀後大受衝擊，產生濃烈興趣，投入鑽研，並希望推廣給小朋友，於是開始創作繪本，以小學生看得懂的語言，搭配生動的圖解，介紹量子電腦與傳統電腦的差異。

在兩場國小演講中，陳懷騫在國小的兩場演講，以英語和學生對談，現場互動熱烈，崇明國小與博愛國小學生也展現出優異的英語溝通能力與旺盛的好奇心，不僅以英語對談，更拋出種種的問題，諸如「量子的起源是什麼？」「量子電腦會不會取代人類大腦？」「量子電腦是怎麼運作的？」「量子電腦為什麼一定要在冷凍室中才能運作？」等問題，令懷騫驚喜連連，稱讚這群學童有如台灣科技未來的小火苗，也對臺灣教育的活潑與創意大表讚佩。

另，台大特聘教授張慶瑞昨也到南一中重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生」的最新研究觀點。他指出，2025年被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「國際量子科技年」，象徵量子科技已從實驗室走向應用端口。

張慶瑞提出「量子與AI不是科學終結，而是啟動新科學模式的關鍵引擎」的觀點，強調未來的知識生產將由「人類+量子+AI」三者共構。從AI自動創作，到量子電腦在新藥開發中的多重模擬潛力，剖析了科學方法論的潛在轉型，也點出科學、哲學與倫理在未來所面對的挑戰。