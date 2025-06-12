疫情衝擊觀光業 勞動部多元培力計畫助領隊中年轉職

前幾年因新冠疫情重創各地觀光產業，台南一名年約50歲的資深領隊曾小語（化名）因客源減少、難以維持生計，不得不面臨中年轉職，其輾轉到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，參與多元培力就業計畫，如今不僅習得餐飲專業還投入長照領域，展現中年轉職的無限可能，更讓她直呼「找到工作全新的意義與價值」。

曾小語說，自己在國內外帶團長達15年，自疫情爆發後，遊客數量大幅下滑，不得不另尋出路，「當下真的很茫然！」，尤其，還要面臨中年轉職的徬徨與無助，至今仍記憶猶新，好在透過就服員的協助，接觸到勞動部多元培力就業計畫，推介至台南市基督教青年會（YMCA）的咖啡館服務，才重燃熱情與希望。

曾小語也提到，該咖啡館結合餐飲與長照諮詢服務，為長者們提供一個溫馨交流空間，計畫期間，YMCA更安排咖啡調理、烘焙西點等專業餐飲課程，還有高齡照顧服務相關知能培訓，自己也發揮音樂專長，為長者演奏鋼琴同樂等，累積不少多元實務經驗，對長照領域的熱忱與日俱增。

最後，曾小語透過YMCA輔導考取照顧服務員證照，並由主管引薦居家服務就業機會，計畫期滿後無縫接軌再就業，雖然居家服務的個案狀況更多元、複雜，需要細緻觀察與應變能力，所幸督導人員也提供許多實務指導，讓她獲益良多。