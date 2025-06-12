快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

疫情衝擊觀光業 勞動部多元培力計畫助領隊中年轉職

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
曾小語很喜歡在咖啡館的工作氛圍，有時會陪伴長者聊天，還會用音樂同歡。圖／雲嘉南分署提供
曾小語很喜歡在咖啡館的工作氛圍，有時會陪伴長者聊天，還會用音樂同歡。圖／雲嘉南分署提供

前幾年因新冠疫情重創各地觀光產業，台南一名年約50歲的資深領隊曾小語（化名）因客源減少、難以維持生計，不得不面臨中年轉職，其輾轉到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，參與多元培力就業計畫，如今不僅習得餐飲專業還投入長照領域，展現中年轉職的無限可能，更讓她直呼「找到工作全新的意義與價值」。

曾小語說，自己在國內外帶團長達15年，自疫情爆發後，遊客數量大幅下滑，不得不另尋出路，「當下真的很茫然！」，尤其，還要面臨中年轉職的徬徨與無助，至今仍記憶猶新，好在透過就服員的協助，接觸到勞動部多元培力就業計畫，推介至台南市基督教青年會（YMCA）的咖啡館服務，才重燃熱情與希望。

曾小語也提到，該咖啡館結合餐飲與長照諮詢服務，為長者們提供一個溫馨交流空間，計畫期間，YMCA更安排咖啡調理、烘焙西點等專業餐飲課程，還有高齡照顧服務相關知能培訓，自己也發揮音樂專長，為長者演奏鋼琴同樂等，累積不少多元實務經驗，對長照領域的熱忱與日俱增。

最後，曾小語透過YMCA輔導考取照顧服務員證照，並由主管引薦居家服務就業機會，計畫期滿後無縫接軌再就業，雖然居家服務的個案狀況更多元、複雜，需要細緻觀察與應變能力，所幸督導人員也提供許多實務指導，讓她獲益良多。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說明，勞動部長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，結合民間團體能量，發展地方特色產業，並扶植弱勢族群在地就業，其中，雲嘉南地區已補助近2千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會，今年度已開放申請，截止7月31日下午5時，歡迎有意投入的民間團體踴躍洽詢。此外，分署每年也延聘各領域專家，為計畫執行單位提供經營管理上的諮詢與輔導，提升其永續發展能力。

原從事觀光業的曾小語(化名)，因疫情影響面臨中年轉職，好在透過雲嘉南分署多元培力計畫，找到職涯新方向。圖／雲嘉南分署提供
原從事觀光業的曾小語(化名)，因疫情影響面臨中年轉職，好在透過雲嘉南分署多元培力計畫，找到職涯新方向。圖／雲嘉南分署提供

長照 咖啡館 勞動部

延伸閱讀

勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

勞動部推性騷調查補助 醫師工會籲持續強化規範

勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

相關新聞

影／台南安平德記洋行變「塗鴉洋行」？古蹟白牆竟現印章牆

台南市定古蹟、觀光景點德記洋行歷時1年修繕換展，今年以嶄新面貌與遊客相見，孰料才重新開放約2個月，古蹟內卻突出現一片片「...

首位高鐵基層出身總經理陳惠裕 父是建造東石「港墘碑林」耆老

交通部長陳世凱昨天宣布高鐵董事長史哲、總經理陳惠裕新人事，2人月底走馬上任，陳惠裕是首位高鐵基層出身總經理，最近先後榮獲...

台南一中131人攻上頂大 43人上台大含醫學系5人電機系10人

大學申請入學今天放榜，台南南一中有239人錄取，其中上頂大131人，比例逾5成1，錄取名單中有216人上國立大學，比例8...

AI導入醫療 聖馬爾定醫院升級3D乳房攝影提升篩檢精準舒適

乳癌是台灣女性發生率最高癌症，根據統計，早期發現積極治療，5年存活率高達9成以上，凸顯早期診斷重要性。嘉義天主教聖馬爾定...

阿里山不只日出雲海聞名國際 月光雲海同樣迷人吸睛

嘉義縣阿里山以日出雲海聞名國際，事實上，月光雲海同樣迷人吸睛，知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天夜間在大...

台南垃圾山 議員批分類、減量沒做好只會愈堆愈多

台南垃圾去化仍有缺口引發堆積困境，曾文、南化水庫水源保護區有中央列管的掩埋場，市府城西、歸仁區掩埋場，皆出現垃圾山，南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。