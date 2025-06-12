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8年後再度稱霸全國 南市南光中學勇奪全國大隊接力冠軍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南光中學全國大隊接力奪冠，市長黃偉哲到校嘉勉肯定榮耀是日復一日的訓練累積。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠，市長黃偉哲到校嘉勉肯定榮耀是日復一日的訓練累積。圖／台南市政府提供

教育部體育署主辦的「113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽」，6月7日於彰化縣立體育場登場，全國共21縣市、63支代表隊、1742名選手同場競技，場面熱烈。台南市南光中學國三愛班表現搶眼，以3分37秒佳績奪下全國冠軍，為台南再添一座體育榮耀。

這是南光中學繼105學年度奪冠後，8年後再度稱霸全國。市長黃偉哲獲知捷報，今天一早親赴校園頒發獎狀，黃偉哲表示，和來自各縣市的冠軍隊伍同場較勁並獲得總冠軍實屬不易。榮耀絕非偶然，是來自日復一日的努力訓練，以及師長與家長們無私的支持，同學們在比賽中，展現出堅強毅力與完美默契，其努力及堅持的精神，令人佩服也感動。他期許南光中學能維持此項好傳統，未來在全國比賽中繼續奪得佳績。選手們也回贈象徵團隊榮耀的大會吉祥物灰面鵟鷹。

南光中學此次勝利並非偶然。國三愛班三年前在國一時未能晉級市前八，國二力拚市冠軍並打入全國前八。今年在畢業前夕，不僅蟬聯台南市冠軍，更一舉登上全國第一。自103學年度決賽改為全國各縣市第一名代表隊參賽以來，台南僅兩度奪冠，皆由南光中學締造。

這場大隊接力賽不只是體能與速度的較量，更考驗團隊默契與臨場應變能力。南光中學在激烈競爭中穩紮穩打，最終力壓群雄。比賽現場觀眾熱情如沸，高潮迭起，南光的勝利成為賽事焦點。

體衛組長陳孟聰老師規畫系統化訓練，為選手打下扎實基礎。他表示：「睽違8年再度奪冠，看到孩子們堅持到底、苦盡甘來，真的感到驕傲。」導師尤彥翔老師則在比賽全程陪伴，穩定選手情緒。預賽失誤一度僅列第五，但選手們在決賽中調整心態、全力以赴，最終抱回冠軍。

第14棒選手林永輝坦言，班上同學一路走來從小團體逐漸融合，齊心為共同目標努力，「這不再是一個人的比賽」。他感謝指導老師的耐心訓練與戰術調整，讓全隊在跑道上具備競爭實力。

校長張添唐指出，大隊接力的核心不僅在於速度，更在於團隊合作與堅韌意志，「過程比結果更重要，這正是南光師生團結力的最佳體現。」

導師尤彥翔全程陪伴，穩定選手情緒、鼓舞士氣。預賽中，有人因失誤自責，只有第5名；決賽時，看著每位同學，從接棒、助跑、衝刺、搶跑道、交棒，信念隨著棒子的傳接而流轉，當最後一棒跨過終點奪冠，內心為之感動。家長會長張國賓與眾多熱心家長全力應援，成為選手們最堅強的後盾。

今日表揚頒獎活動，包括議員王宣貿、蔡育輝，以及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表等，皆前來表達祝賀之意。

台南市南光中學全國大隊接力奪冠。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠，市長黃偉哲到校嘉勉肯定榮耀是日復一日的訓練累積。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠，市長黃偉哲到校嘉勉肯定榮耀是日復一日的訓練累積。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠。圖／台南市政府提供
台南市南光中學全國大隊接力奪冠。圖／台南市政府提供

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