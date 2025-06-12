台南一中131人攻上頂大 43人上台大含醫學系5人電機系10人

大學申請入學今天放榜，台南南一中有239人錄取，其中上頂大131人，比例逾5成1，錄取名單中有216人上國立大學，比例8成5，其中中醫、醫學、牙醫學系16人，成績亮眼。但仍有過半應屆畢業生認為自己可以考得更好，要續拚分科測驗。

校方表示，個人申請有239人上榜，比去年度多2人；加上希望入學、繁星、特殊選才管道，已有255人成為準大學生。其中錄取國立大學共216人，比例近8 成5；錄取台、清、交、成、政共131人，比例逾5成1。錄取台大醫學系5人，各大學中醫牙共16人，錄取各大學電機系31人、資工系19人，其中台大電機10人、台大資工3人、台大法律2人。個人申請有216人上國立大學，比例8成5，其中醫學系16人，並有43人上台大。

校長廖才固分析，從上頂大的科系來看，多數都選擇與AI、半導體有關的學系就讀，其中43名錄取台大的學生，加上醫學系，過半都和AI有關。今年該校應屆畢業生669人，按照過去幾年經驗，每年都有過半數學生不滿意學測表現，續拚分科測驗，由今年個人申請錄取人數來看，更多學生會報考分科測驗；學校也會從旁協助，讓學生有全力衝刺的讀書環境。