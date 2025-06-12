AI導入醫療 聖馬爾定醫院升級3D乳房攝影提升篩檢精準舒適
乳癌是台灣女性發生率最高癌症，根據統計，早期發現積極治療，5年存活率高達9成以上，凸顯早期診斷重要性。嘉義天主教聖馬爾定醫院升級乳房X光攝影設備，導入最新3D數位乳房攝影技術與AI人工智慧輔助判讀系統，提升乳癌篩檢精準度與舒適度，守護婦女健康。
傳統2D乳房攝影是目前乳癌篩檢最常用工具，但對乳房組織較為緻密女性，早期腫瘤往往藏匿乳腺中不易辨識。為突破此限制，聖馬醫院斥資引進3乳房攝影X光機，透過多角度掃描，產出多層次影像，讓醫師更清楚觀察乳房內部結構，大幅降低影像重疊造成盲點，提升偵測早期腫瘤敏感度。
聖馬醫院影像醫學部主任黃德兒醫師指出，3D乳房攝影特別適用於緻密型乳房女性，這類族群在傳統2D影像下較難判讀，3D影像能細緻呈現每層乳房組織，有效發現小於1公分腫瘤，早期發現、早期治療。
除設備升級，聖馬醫院導入AI人工智慧判讀系統，透過大量影像資料訓練，協助醫師初步篩選與重點提示，強化診斷準確度。黃德兒表示，AI輔助判讀能有效降低偽陽性率，避免患者誤判進行不必要切片或檢查，縮短報告時間，提升整體醫療效率。
黃德兒說，升級後的3D乳房攝影不僅影像更清晰，檢查所需壓迫力也較小，能顯著減輕檢查過程不適感，對害怕疼痛遲遲不敢檢查的女性，有助提升受檢意願，政府對40至74歲女性提供每2年1次乳癌篩檢補助，篩檢方式2D乳房攝影，黃德兒提醒高風險族群，有乳癌家族史、乳腺疾病病史，或緻密型乳房女性，建議選擇3D乳房攝影篩檢，3D乳房攝影未納健保給付，需自費檢查。
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