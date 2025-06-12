影／台南安平德記洋行變「塗鴉洋行」？古蹟白牆竟現印章牆

台南市定古蹟、觀光景點德記洋行歷時1年修繕換展，今年以嶄新面貌與遊客相見，孰料才重新開放約2個月，古蹟內卻突出現一片片「印章牆」，竟是有遊客將文化局為此設計的5款限定印章，蓋在一旁的白牆上，令其他遊客傻眼，更納悶蓋成這樣相關單位都沒人發現。

對此，文化局回應，德記洋行今年4月剛重新開放，吸引許多遊客入館參觀，但場館人力資源有限，近期端午連假又湧入不少遊客，「印章牆」研判是大批遊客入場時所發生，工作人員約6月初發現後，已隨即聯繫匠師會勘評估受損情況，預計明天可進行修復。

德記洋行為1865年安平港開港通商後，由英商設立的貿易據點，也是當時安平的五大洋行之一，純白色外觀的洋式建築保留迄今，也成為遊客到台南必訪的景點之一，德記洋行在歷經時間歲月的洗禮，古蹟建築早有多處年久失修。

文化局向中央爭取經費，去年5月底閉館修繕，同時進行館內常設展更新，今年4月以「1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代」為主題重新開幕，更設置5款限定印章提供遊客收集，沒想到有遊客卻將印章蓋在一旁白牆上，導致古蹟建築形成一片印章牆，令其他遊客傻眼。

有遊客直喊「素養太差、作法低級」，心疼古蹟牆面被印章顏料蓋的到處都是，也有遊客納悶，「印章都被蓋成一片牆了，應該不是1、2天所造成，相關單位怎麼都沒人發現？」；記者實際走訪發現，5處集章點都遭不當使用，不僅展桌、牆面，甚至是窗框等非指定區域，都有明顯汙損。

文化局說明，本次受損的白灰牆面，是由傳統匠師在今年初修復維護，雖經初步檢視，確認汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構也未受損，但仍須仰賴專業人員以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時，足見古蹟保存的難度與脆弱性。

文化局強調，古蹟非僅是歷史的見證，更是世代共同的記憶資產，需仰賴全民一同維護，為避免類似情況重演，後續已強化現場管理，並在各集章點增設告示牌，明確標示正確使用方式，提醒民眾集章應蓋於指定位置，切勿任意塗印於展場設施或牆面。

台南古蹟遭破壞事件已非首例，祀典武廟、大南門碑林、西市場等都曾發生遭民眾塗鴉、潑灑不明液體、以及玻璃破碎等，引起社會關注及文史工作者譴責；除了民眾對古蹟及觀展的公民素養仍須再教育外，以文化古都著稱的台南市政府，對於古蹟維護更應檢討、提升敏感度。