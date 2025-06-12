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阿里山不只日出雲海聞名國際 月光雲海同樣迷人吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，拍攝阿里山月光雲海，滿月映照山林、雲海中迷人吸睛，讓人驚豔。圖／黃源明提供
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，拍攝阿里山月光雲海，滿月映照山林、雲海中迷人吸睛，讓人驚豔。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山以日出雲海聞名國際，事實上，月光雲海同樣迷人吸睛，知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天夜間在大家瘋拍「草莓月亮」前夕，拍攝阿里山月光雲海，滿月映照山林、雲海中，讓人驚豔。

「漫步在雲端的阿里山」臉書貼出月光雲海美照，網友紛紛按讚。黃源明說，「又到了滿月前後的時刻，也許大多數遊客會發現，阿里山的滿月映照在山中的森林，不用補光就可以看見周遭的環境，那種黑暗中又帶著些許亮光的氛圍，肯定會留下深刻的回憶。

你看過雲海嗎？也許有，那妳看過月光雲海嗎？月亮和太陽一樣，每個月升起的時間和位置都不同，來阿里山一定要看日出，但是有機會看月出，那又是完全不同的感覺。

隨著季節變化，滿月出現的位置也會有差異，透過相關的APP，可以直接模擬月出的路線。月亮剛從山頭冒出時，色調偏黃，甚至帶有些微的橙色，慢慢的升到一定的高度，才逐漸變成我們看到的偏白色。

分享的阿里山超級月光雲海是在一處斷崖邊拍攝，我站在岩石上，看著月光雲海在我面前翻滾，那種月光下的動感之美，堪稱是夜晚中最浪漫的舞曲。

事隔多年，即便到現在，我還在尋找令人刻骨銘心的月光雲海，也許這樣的超級已經難再出現，但是阿里山的滿月，絕對是每個月最令人嚮往的畫面。親愛的朋友，有機會也來尋找阿里山的月光雲海吧！」

阿里山

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