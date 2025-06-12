首位高鐵基層出身總經理陳惠裕 父是建造東石「港墘碑林」耆老

交通部長陳世凱昨天宣布高鐵董事長史哲、總經理陳惠裕新人事，2人月底走馬上任，陳惠裕是首位高鐵基層出身總經理，最近先後榮獲中國工程師學會「傑出工程師獎」，以及母校嘉義市輔仁中學傑出校友獎，可謂「三喜臨門」，對榮升新職，謙和低調。

陳惠裕父親是搶救日治派出所，建造「港墘碑林」的91歲東石鄉耆老陳哲卿，去年安祥辭世，生前熱心公益，為鄉里「立德、立功、立言」，身後「港墘碑林」成為熱愛鄉土、藝文典範地標景點。

陳哲卿夫妻生育2名兒子，長子陳惠裕從高鐵資深副總經理，榮升總經理，次子陳惠平現任群創科技公司處長，陳哲卿生前身教影響兒子，2名兒子事業有成，家庭幸福美滿。陳惠裕放假回家鄉陪父母。

東石鄉港墘村日治時期港墘派出所，12年前拆除重建，地方爭取保留，因非歷史建築被打回票，村民選擇異地留存派出所2根梁柱，當地退休警官林柏賢將收藏60件書畫名作，拓印石碑，資深建築師陳哲卿設計並斥資300萬元，建構「港墘碑林」，是民間自力搶救老建築留存文史藝術典範。

「港墘碑林」歷經3年構思興建，2015年底啟用，既是室外美術館也是述說在地美善故事好地方，吸引許多名人、文人雅士觀賞，故宮前院長馮明珠參觀後讚不絕口；嘉縣前副縣長吳芳銘參觀後表示，在此花3分鐘就可看到溥心畬、江明賢、朱玖瑩、李奇茂等名家作品，

交通部長陳世凱介紹陳惠裕：國立中山大學管理學院高階經營碩士，自高鐵成立初期即加入，從基層做起，歷經維修部、技術管理課、工程技術部、場站設施部、維修處等多個重要單位歷練，服務逾25年。陳惠裕2024年10月1日擔任營運資深副總經理，對高鐵營運與管理業務熟稔至深；此次升任總經理，是公司首位自內部體系拔擢總經理，展現企業對內部人才培育與專業傳承的高度重視。