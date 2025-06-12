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台南垃圾山 議員批分類、減量沒做好只會愈堆愈多
台南垃圾去化仍有缺口引發堆積困境，曾文、南化水庫水源保護區有中央列管的掩埋場，市府城西、歸仁區掩埋場，皆出現垃圾山，南市議員吳禹寰昨質詢質疑，市府未建立有效分類與減量制度，只會愈堆愈多；市府回應，會提升資源回收率。
環保局長許仁澤說，台南每年垃圾焚化量約短缺10萬公噸，目前部分垃圾無法處理先打包暫存，累積約22萬公噸，待城西垃圾焚化廠更新爐新建工程明年2月啟用，且正在評估城西既有焚化爐延續使用，一旦通過，加上部分科工區陸續興建焚化爐，就有餘力處理。
針對水庫水源保護區內的垃圾掩埋場，許仁澤說，該掩埋場2010年已封閉，因年初地震關係，有部分掩埋場緊急堆置約2萬噸營建廢棄物，已向國土署申請，會盡速移除。
吳禹寰質詢提到垃圾山情形並指出，台南全市多達3641棟大樓、約有25萬戶，占全市總戶數1/4，但垃圾分類落實度低，市府至今未建立有效的分類與減量制度，若不能積極處理，即便第3座焚化爐蓋好，垃圾還是燒不完。
環保局回應，台南已有多元資源回收管道，針對沿街收運路線將加強稽查垃圾包及宣導，同時會輔導社區大樓垃圾分類的正確性及提升資源回收率。
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