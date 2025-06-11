溶劑及油電車火災無法以水撲滅 台南消防訓練有新招

台南市消防局第七大隊今天上午10時辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災，讓參與訓練的分隊長、小隊長熟悉，到達救災現場如何運用泡沫而達到滅火效果。

第七大隊大隊長石家源表示，平時水源訓練讓救災人員搶救災害時，能靈活有效運用水源而不虞匱乏，熟悉車輛部署、操作及水帶布線，「基層幹部救災決策迅速正確，也能增進與分隊人員團隊合作的默契」。

第七大隊指出，這次訓練增加one-seven泡沫及泡沫原液利用消防水箱車及小型泵浦消防車，測試射出泡沫附著分析滅火效果效能；救災人員藉由泡沫水流動壓力與空氣混合產生泡沫，以外部噴射泡沫方式覆蓋火勢阻隔氧氣供應的「窒息作用」，達到滅火效果。

大隊說明，科技日異月新，因極性溶劑及各類油電車所發生火災案件，無法以水直接滅火，救災人員面對這類火災，須利用小型泵浦消防車利用虹吸原理將水（97％）或（94％）與泡沫原液（3％）或（6％）依比例混合而進行滅火。

本次訓練亮點還包括出動「刀鋒瞄子」，該瞄子射水時可呈現扇形水霧狀態進行滅火，可涵蓋3-5公尺寬，對搶救有極大效益。

消防局長李明峯表示，訓練增進分隊長、小隊長指揮救災能力，提升搶救災害戰力，讓消防人員到達任何救災現場即用泡沫瞄子產生泡沫進行滅火，也能讓消防人員對於各類高科技場所及油電車搶救完成任務，讓市民生命財產安全更有保障。