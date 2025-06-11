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立委王美惠邀內政部考察嘉市 董建宏允支持道路建設

中央社／ 嘉義市11日電
立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供
立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供

民進黨立委王美惠今天率立法院內政委員會考察嘉義市建設，內政部政務次長董建宏指出，將全力支持會勘相關建設，並協助解決城市綠化、人行道、排水及道路型態調整等問題。

針對嘉義市友忠公園、番仔溝公園步行串連計畫；新民路、友忠路道路及人行道改善工程及電器設備地下化進度，王美惠今天邀集董建宏、內政部國土管理署署長吳欣修，以及嘉義市政府、台電公司代表到場會勘。

王美惠服務處發布新聞稿指出，嘉義市政府提案將友忠公園、番仔溝公園打造為雙園樂齡新門戶，並結合中央排水兩側人行綠化，串連起步行綠廊道，目前中央已補助工程規劃費新台幣267萬，後續工程費約為7400萬元。

董建宏一行人下午前往新民路及友忠路考察道路及人行道改善工程，王美惠表示，新民路段長期存在人行道不便、排水系統不佳、電箱設施壓縮人行道等問題；友忠路臨地高低差，無停車空間等問題，這兩處路段皆規劃人行道無障礙設施、停車空間等工程，合計經費約9300萬元。

董建宏指出，今天所會勘各項建設，中央將全力支持，並會加快審核流程，協助解決嘉義市城市綠化、人行道、排水及道路型態調整等問題。

吳欣修表示，友忠路車流量較低，建議可重新思考道路定位，朝向景觀型道路規劃設計；在友忠、番仔溝公園與中央排水系統建設方面，可納入節流與淨化工程，提升水質清澈度。

王美惠 嘉義 人行道

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