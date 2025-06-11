台南垃圾去化遇困境 環保局：新焚化爐今年預計可完工

台南市面臨生活垃圾去化困境，不僅曾文、南化水庫水源保護區內存有環保署列管的垃圾掩埋場，城西、歸仁更衍生一座座垃圾山，這些並非不法業者傾倒，而是南市府堆置結果，南市議員吳禹寰今在議會質詢，認為市府至今未建立有效分類與減量制度，垃圾只會愈堆愈多。

吳禹寰表示，台南全市多達3641棟大樓、約有25萬戶，占全市總戶數四分之一，但垃圾分類落實度低，導致生活垃圾去化面臨困境，甚至在曾文及南化水庫的水源保護區內，都還各有1座被環保署列管的垃圾山，這些垃圾多為焚化爐處理不及所打包暫置，責任歸屬相當清楚。

吳禹寰認為，市府至今未建立有效的分類與減量制度，垃圾只會愈堆愈多，且即便社區大樓管委會有心管理，向環保局與工務局通報卻互踢皮球？他直言，市府若不能積極處理，即便第3座焚化爐蓋好，垃圾還是燒不完。

對此，環保局長許仁澤回應，台南目前打包暫置的垃圾量約22萬，主要暫置在城西、歸仁、柳營及六甲等地，以歸仁及城西數量較多，今年除新焚化爐預計可完工外，也會評估舊焚化爐是否可繼續使用，目前正進行環評，倘若舊焚化爐可續用，明年可望多燒10多萬噸垃圾量。

他也說，台南每年垃圾焚化量約短缺10萬噸，早期興建焚化爐時設計的熱值相較偏低，且為了發電，垃圾處理量就會相對減少，然而新焚化爐在設計上已經改善，倘若城西焚化爐明年可續用，加上永康焚化爐也預計整修改善，整體垃圾去化效能就可望大幅提升。

另外，針對水庫水源保護區內存有環保署列管的垃圾掩埋場，許仁澤回應，該掩埋場是舊的，在2010年已封閉，但因今年初地震關係，有部分掩埋場緊急堆置約2萬噸營建廢棄物，已有向國土署申請，後續將會盡速移除。