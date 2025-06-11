嘉市全民防衛演習 17日起小雅路口、蘭潭淨水廠彈性管制3天

嘉義市警方將於6月17、18、19日下午1點至4點進行全民防衛演習，期間於小雅路蘭潭淨水廠、小雅路、環潭公路口等路段實施人車彈性交通管制。不遵守交通管制者，依道路交通管理處罰條例最高裁處1800元。

嘉義市二分局表示，為維護「本市2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習綜合實作演練-戰時重要民生、經建設施遭受破壞搶救作為」演習時，周邊交通順暢與安全，於6月17、18、19日下午1點至4點，時間視狀況提早或延後，將對小雅路蘭潭淨水廠、小雅路、環潭公路口等路段實施人車彈性交通管制。