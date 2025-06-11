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嘉市雙園步行串連等工程獲中央支持 內政委員會考察獲逾億元補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供
立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供

立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司。針對雙園（友忠公園、番仔溝公園)步行串連計畫，以及新民路、友忠路道路及人行道改善工程，和電器設備地下化進度，爭取中央預算，合計獲1億5千萬元挹注。

內政委員會考察首站到友忠公園及番仔溝公園，市府提案將2座公園打造為雙園樂齡新門戶，結合中央排水兩側人行綠化，串連起步行的綠廊道，2座公園及周邊景觀合計約4.336公頃，中央補助工程規畫費267萬，後續工程費約為7千4百萬元。

下午考察新民路、友忠路道路及人行道改善工程，王美惠說，新民路長期存在人行道不便、排水系統不佳、電箱設施壓縮人行道等問題；友忠路臨地高低差，無停車空間，鋪面破損，2項工程都規畫人行道無障礙設施、停車空間規畫，共桿及號誌路燈工程，其中新民路工程經費為4千4百萬元，友忠路經費為4千9百萬元。

董建宏說，會勘建設中央全力支持，加快審核流程，協助解決城市綠化、人行道、排水及道路型態調整等問題。吳欣修指出，友忠路車流量較低，建議重新思考道路定位，朝景觀型道路規畫設計；雙園與中央排水系統建設，可納入節流與淨化工程，提升中排水質清澈度。

針對嘉市多項電線地下化工程，台電配電處長黃銘宏表示，行人安全是最重要考量，將全力配合嘉市人行道建設進度，將電器設備地下化。

王美惠強調，嘉市基礎建設攸關市民生活品質與城市永續發展，邀集中央部會實地了解嘉市建設需求，中央地方合作快速推動建設，讓市民更有感，生活更便利。她會持續爭取資源讓建設持續前進。

立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供
立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供
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立委王美惠今天率內政委員會考察嘉義市建設，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、嘉市府及台電公司等會勘。 圖／王美惠服務處提供
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考察 王美惠 人行道

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