嘉縣衛生局授課人身保護技巧 提升社工安全保障

嘉義縣有社工家訪時，遭受持棍棒、言語威脅，幸好及時情緒降溫才未發生意外；縣衛生局為提升第一線人員在執行業務時的安全防護，舉辦「員工人身保護技巧」課程。衛生局長趙紋華表示，透過專業講師的實務教學與情境演練，加強第一線人員面對潛在危機時的應變能力與自我防護技巧。

縣衛生局表示，社區心理衛生中心服務對象多元，多數精神疾病患者經過診治及規則服藥，都能在社區穩定生活，但如因突發性的外在刺激、未規律服藥或病情變化，少數個案仍可能發生情緒失控問題。

曾有名社工前往案家訪視，因初訪尚未建立信任感，缺乏彼此關係，拒絕開門，並於門口對社工進行一連串的口語、拿棍棒及肢體動作威脅；幸好社工先予以情緒降溫，以同理及說明訪視目的後使得緩解暴力問題發生。

有感第一線工作同仁深入社區家戶進行訪視與輔導，面對不同程度的身心狀況與突發情境，亟需具備實用的自我防衛技巧維護自身安全。嘉縣衛生局今天於永在食安大樓舉辦「員工人身保護技巧」課程。

課程規畫實作演練與互動式教學課程，包括「訪視前風險評估」、「人身保護與防身設備使用」，以及「高效解決衝突與問題」、「壓力調適與身心健康促進」等，不只學到技巧，也在課程中釋放壓力、獲得支持，穩定心情服務社區。