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嘉縣衛生局授課人身保護技巧 提升社工安全保障

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程規畫實作演練與互動式教學課程，圖為專家指導防身術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程規畫實作演練與互動式教學課程，圖為專家指導防身術。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣有社工家訪時，遭受持棍棒、言語威脅，幸好及時情緒降溫才未發生意外；縣衛生局為提升第一線人員在執行業務時的安全防護，舉辦「員工人身保護技巧」課程。衛生局長趙紋華表示，透過專業講師的實務教學與情境演練，加強第一線人員面對潛在危機時的應變能力與自我防護技巧。

縣衛生局表示，社區心理衛生中心服務對象多元，多數精神疾病患者經過診治及規則服藥，都能在社區穩定生活，但如因突發性的外在刺激、未規律服藥或病情變化，少數個案仍可能發生情緒失控問題。

曾有名社工前往案家訪視，因初訪尚未建立信任感，缺乏彼此關係，拒絕開門，並於門口對社工進行一連串的口語、拿棍棒及肢體動作威脅；幸好社工先予以情緒降溫，以同理及說明訪視目的後使得緩解暴力問題發生。

有感第一線工作同仁深入社區家戶進行訪視與輔導，面對不同程度的身心狀況與突發情境，亟需具備實用的自我防衛技巧維護自身安全。嘉縣衛生局今天於永在食安大樓舉辦「員工人身保護技巧」課程。

課程規畫實作演練與互動式教學課程，包括「訪視前風險評估」、「人身保護與防身設備使用」，以及「高效解決衝突與問題」、「壓力調適與身心健康促進」等，不只學到技巧，也在課程中釋放壓力、獲得支持，穩定心情服務社區。

衛生局長趙紋華表示，課程強化面對偶發性高風險情境的處理能力，也展現衛生局對員工職場安全的重視。邀請實務經驗豐富的專業講師，透過活潑生動又實用的授課，學員不只是吸收知識，更從中獲得信心與能量，回到工作崗位上時能更穩健地應對挑戰。

嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程規畫實作演練與互動式教學課程，圖為專家指導示範防身術等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程規畫實作演練與互動式教學課程，圖為專家指導示範防身術等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程，包括「訪視前風險評估」、「人身保護與防身設備使用」、「高效解決衝突與問題」、「壓力調適與身心健康促進」等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局員工人身保護技巧課程，包括「訪視前風險評估」、「人身保護與防身設備使用」、「高效解決衝突與問題」、「壓力調適與身心健康促進」等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為提升第一線人員在執行業務時的安全防護，舉辦「員工人身保護技巧」課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為提升第一線人員在執行業務時的安全防護，舉辦「員工人身保護技巧」課程。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 社工 情緒

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