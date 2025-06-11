台南首批社宅「宜居成功」103戶抽籤 最快9月入住

台南市首批社會住宅－永康區「宜居成功」103戶今天完成抽籤，抽出正取戶及備取名單，6月23日起將陸續收到書面通知，預定最快9月陸續辦理入住。

台南市政府都市發展局今天下午直播永康區「宜居成功」抽籤作業，共2727人申請，2520人合格，分為一房型A（36戶）、一房型B（29戶）、二房型（31戶）及三房型（7戶）。

都發局表示，「宜居成功」位於永康區永仁高中西側，鄰近復興國小、南紡購物中心、平實公園、國道1號大灣交流道，座落於綠地、交通便利及商圈、學區等生活機能完善的平實營區生活圈。

「宜居成功」社宅租金介於新台幣5050元至2萬2770元（含管理費），每戶配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計。

都發局預定今晚10時在官網及台南住宅網公布抽籤結果，正取或備取自6月23日起將陸續收到書面通知，正取者通知將包含後續看屋與線上選屋時間，務必於指定期限內完成線上選屋作業，未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序遞補。