模範警察連破大案 黃偉哲：代表186萬市民表達敬意

台南市警察局今天下午2時30分舉行警察節慶祝大會，市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章等2種獎項，對警察同仁戮力治安工作表達肯定及慰勉，黃也代表全體186萬台南市民向警局警察人員、協勤民力、警友及在背後默默付出的警察眷屬們，表達誠摯的敬意與肯定。

黃偉哲表示，台南市幅員廣大，只有4000餘名警力，卻要服務這麼多的市民，非常感謝全體警察的用心付出，才能讓台南市維持良好的治安滿意度；在警察辛苦背後，家人的支持與諒解十分重要，今天也邀請警眷們一同到場分享榮耀，謝謝警察同仁與家人辛苦。

黃偉哲說，感謝義警（交）、民防、志工、巡守隊及警友會等五力協助警方勤務運作，也請全民持續支持、幫忙警察，希望能有更多志工、民力協勤，共同維護本市治安與交通等工作。

副市長葉澤山則指出，台南全般刑案破獲率列六都第一，打詐及阻詐工作也名列六都第一；交通安全部分，近期許多交通事故新聞雖令人遺憾，但A1及A2事故整體發生情形下降，且在警察付出心力，戮力執行「順安專案」下，整體道安見警率提升，感謝警方辛勞執勤。

黃偉哲頒發模範警察警章給三位獲獎人員，分別為刑事警察大隊行政組組長王連春、新營分局偵查隊偵查員張絢鈞及新化分局偵查隊偵查員林立峯，王連春服務44年，辦理刑大駐地廳舍遷移與市府協調、聯擊及各場地會勘等事宜，以及多項後勤（含事務）採購工作，績效卓著。

從警19年的偵查員張絢鈞，曾破獲黑幫綁架女組頭還派人到新營開槍又丟土製手榴彈案、竹聯幫仁堂弘仁會台南分會山河茶行組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇取財案、莊姓男子製（改）造槍彈工廠、販賣第二級毒品等多起案件，連破大案登上媒體版面，為警界之光。

林立峯從警9年，曾破獲網路賭博案，並持續向上溯源、向下刨根，瓦解相關不法博弈組織，績效卓著；去年偵辦妨害自由案、辦理司法相驗及執行科技犯罪偵查工作計畫等，均獲好評，目前正在警大深造，之後返回台南，將派任巡官或偵查員。

今天也表揚績優警察共118人以及55位績優民力獎項，黃偉哲表示，期望警察同仁以打詐、緝毒、掃黑為目標，運用科技執法並整合第三方警政及民間力量，警民攜手為大台南的治安、交通把關，達成「市政做得更好，市民過得更好」的施政目標。

市警局指出，自成立打詐台南隊以來，警察局共攔阻數十億元詐騙款項，並在今年獲內政部警政署及公私協力企業表揚打詐績效六都第一，去年更榮獲警政署評核「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）執行計畫」連續2期六都特優佳績。

今年1月至5月期間共緝獲詐欺車手517人，破獲集團性詐欺115件1130人、查扣不法所得4,902萬1500餘元，攔阻詐騙件數1253件，總攔阻金額6億1392萬4656元，成效卓著。