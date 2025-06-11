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嘉義市汙水建設邁入嶄新階段 劉厝地區工程第2期計畫首標動土

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供
嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供

嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮，施工期程分別為修繕工程410日曆天、用戶接管工程680日曆天，採分段施工與拉鋪內襯工法，降低開挖面積，減少交通影響與民眾不便，設置交通指示與即時反應機制，盡力降低對居民生活衝擊。

市長黃敏惠出席典禮與議長陳姿妏、內政部政務次長董建宏、立委王美惠及多位議員等貴賓動土祈福。此工程採「管線修繕」與「用戶接管」併案發包施工，預計鋪設1萬5268公尺汙水連接管，改善劉厝地區2636戶用戶居住環境，黃敏惠期勉施工團隊與營造廠商如期如質完成工程，確保施工期間人員平安。

黃敏惠說，汙水下水道是城市邁向現代文明重要指標，民國104年啟動第1期工程以來，市府歷經多年努力與市民配合，用戶接管戶數已突破1萬5000戶，成功為嘉市帶來可感環境改善，為市民營造更乾淨、舒適居住空間。

市府在第1期即將完工，展開第2期規畫，與中央合作，第2期計畫112年先期規畫作業，今年開工，預計到119年完成，共規畫13標工程，總經費達45.07億元，預計新增接管戶數2萬8818戶，累計總戶數將達4萬3903戶，劉厝地區工程採用新式施工法，降低對居民生活的干擾。

黃敏惠說，嘉市是腳踏實地做事城市，市府會持續爭取中央預算提計畫送審、競爭，嘉市不缺計畫，缺的是中央支持與鼓勵，期盼中央可以支持。董建宏表示，中央致力推動汙水處理與再生水建設，內政部全力支持方政府規畫執行。在「最認真五星級市長帶領下，中央與地方攜手，齊心推動汙水建設工程，為嘉市環境品質帶來實質改善。

工務處表示，劉厝地區工程是第2期計畫重要起點。工程總預算4.4億元，其中管線修繕工程1.26億元，市府全額自籌；用戶接管工程預算3.14億元（中央補助89%、市府負擔11%）。

嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供
嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供
嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供
嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮。圖／嘉市府提供

黃敏惠 成功 內政部

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