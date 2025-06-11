快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
嘉義市「劉厝地區污水下水道工程」動土祈福典禮。內政部提供
嘉義市「劉厝地區污水下水道工程」動土祈福典禮。內政部提供

嘉義污水下水道建設再突破！「劉厝地區污水下水道工程」11日正式動土，預計新建1.6公里管線、接管2,600戶住家，工程總經費達3.14億元，中央補助占比高達89%，由內政部出資2.79億元，預計2027年3月完工。內政部政務次長董建宏出席典禮時表示，工程完成後將大幅改善市區排水品質、市容景觀與河川水質，是提升民眾生活品質的重要一步。

嘉義市污水系統建設起步較晚，109年時接管率僅約2%。在中央資源挹注下，至今年4月底已提升至14.68%、超過1.5萬戶完成接管。此次劉厝地區工程屬於第二期計畫的一環，未來還將拓展至湖子內地區，預期整體二期完成後，可新增44公里管線與2.8萬戶接管數，使接管率提升至近28%。第三期建設則預計於2031年啟動，為嘉義市進一步打造更宜居的生活環境。

董建宏指出，污水下水道是最基礎、卻常被忽略的民生工程，這項建設不僅改善環境，也能避免水體污染，對健康與城市發展具有長遠影響。他也特別呼籲中央與地方持續合作、民眾給予理解與配合，才能克服施工難度、推進後巷接管等關鍵工程。

針對地方關注的中央補助削減問題，董建宏也在會中說明，行政院調整一般性補助，主因是立法院大幅刪減中央總預算，加上財政收支劃分法修法後，中央財源大幅釋出給地方，導致中央調劑能力減弱，盼地方能理解中央的困境，並支持中央預算與有利民生的政策。

污水 嘉義 內政部

延伸閱讀

鑽研空汙減廢促循環經濟 中山大學林淵淙獲傑出工程教授獎

神經內科人力崩盤 嘉義開業神經內科名醫：重症腦中風治療幾近崩潰

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

嘉義布袋5校組青少年交響樂團 為偏鄉發聲

相關新聞

嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成

嘉義市污水下水道建設再突破！「劉厝地區污水下水道工程」11日正式動土，預計新建1.6公里管線、接管2,600戶住家，工程...

嘉義市汙水建設邁入嶄新階段 劉厝地區工程第2期計畫首標動土

嘉市推動汙水下水道建設邁入嶄新階段，總經費4.4億元「劉厝地區汙水下水道工程」，上午舉行開工動土祈福典禮，施工期程分別為...

業者有意設置土資場引地方反彈 南市府：已退回申請案

永揚事業廢棄物掩埋場原有意進駐台南東山嶺南里設置，但在2011年遭揭發偽造環評後廢止，且該場址經確認有斷層及地下水，如今...

禮儀廳經費遭代表會刪除 嘉縣太保市公所仍舉行動土典禮

嘉義縣太保市禮儀廳建設案新市長鄭淑分上任後被反對派代表以1票優勢刪除，公所今天仍舉行動土典禮；市長鄭淑分表示，「通過預算...

偏鄉安置兒少安仁家園附設來仁咖啡店 幕後2位達人天使幫助

嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，服務超過550名有安置需求兒童少年，為協助孩子離開家園順利就業，上月底...

看見幸福台灣／雲林…台灣糧倉 開啟新篇

雲林縣擁有廣大平原，也是台灣重要糧倉，農林漁牧業產值名列前茅。不過，縣府團隊為了強化在地產業競爭力並創造更多就業機會，積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。