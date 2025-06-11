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嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成
嘉義市污水下水道建設再突破！「劉厝地區污水下水道工程」11日正式動土，預計新建1.6公里管線、接管2,600戶住家，工程總經費達3.14億元，中央補助占比高達89%，由內政部出資2.79億元，預計2027年3月完工。內政部政務次長董建宏出席典禮時表示，工程完成後將大幅改善市區排水品質、市容景觀與河川水質，是提升民眾生活品質的重要一步。
嘉義市污水系統建設起步較晚，109年時接管率僅約2%。在中央資源挹注下，至今年4月底已提升至14.68%、超過1.5萬戶完成接管。此次劉厝地區工程屬於第二期計畫的一環，未來還將拓展至湖子內地區，預期整體二期完成後，可新增44公里管線與2.8萬戶接管數，使接管率提升至近28%。第三期建設則預計於2031年啟動，為嘉義市進一步打造更宜居的生活環境。
董建宏指出，污水下水道是最基礎、卻常被忽略的民生工程，這項建設不僅改善環境，也能避免水體污染，對健康與城市發展具有長遠影響。他也特別呼籲中央與地方持續合作、民眾給予理解與配合，才能克服施工難度、推進後巷接管等關鍵工程。
針對地方關注的中央補助削減問題，董建宏也在會中說明，行政院調整一般性補助，主因是立法院大幅刪減中央總預算，加上財政收支劃分法修法後，中央財源大幅釋出給地方，導致中央調劑能力減弱，盼地方能理解中央的困境，並支持中央預算與有利民生的政策。
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