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業者有意設置土資場引地方反彈 南市府：已退回申請案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南東山嶺南里一帶有斷層及地下水，如今傳出有業者將申請設置土石方資源堆置處理場，引發地方及環團反彈，今出面陳抗，對此，南市工務局強調，已於今年1月中旬已退回申請案。圖／市議員李宗翰提供
台南東山嶺南里一帶有斷層及地下水，如今傳出有業者將申請設置土石方資源堆置處理場，引發地方及環團反彈，今出面陳抗，對此，南市工務局強調，已於今年1月中旬已退回申請案。圖／市議員李宗翰提供

永揚事業廢棄物掩埋場原有意進駐台南東山嶺南里設置，但在2011年遭揭發偽造環評後廢止，且該場址經確認有斷層及地下水，如今卻又傳出有業者將申請設置土石方資源堆置處理場，引發地方及環團反彈，今出面陳抗，對此，南市工務局強調，已於今年1月中旬已退回申請案。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，原永揚事廢掩埋場預定地，目前已呈現自然復育狀態，這裡原來就是自然水潭，生態豐富，為龜重溪上游，宅子內溪的源頭，且工區大埔段有斷層帶通過，地下水依然流向烏山頭水庫

黃安調表示，原場址如今卻傳出有業者要規畫擬定為土石方堆置場，業者若遊走法律邊緣，該場址將有成為不定時炸彈之虞，呼籲台南市政府依法不應受理且要求退件。今早也有約300多位當地鄉親站出來，拒絕土資場進入水源區。

當地嶺南里長陳慶銘也說，烏山頭水庫不只是飲用水重要水源地，更關係整個台南地區的用水穩定與公共衛生，甚至是農業灌溉都需要引用烏山頭水庫的水源，一旦土資場設置成功，民生以及農業用水不再乾淨，影響整個台南市民的生命安全。

市議員李宗翰則強調，市府行政絕不能放寬，應遵照建築線規範依法行政，若隨意放寬標準，則會造成土資場的進入，再者嶺南地區道路多為山路，狹小的道路上難以讓大量砂石車通行，更是有交通安全上的疑慮存在。

對此，市府工務局回應，業者去年10月申請在東山區土石方資源堆置場，但因申請資料不全，且未取得環境影響評估許可，已在今年1月即退回申請案，對於土資場的申請設置，一切應依法行政，審查過程都會嚴格把關，不容破壞環境。

烏山頭水庫 台南

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