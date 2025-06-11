禮儀廳經費遭代表會刪除 嘉縣太保市公所仍舉行動土典禮
嘉義縣太保市禮儀廳建設案新市長鄭淑分上任後被反對派代表以1票優勢刪除，公所今天仍舉行動土典禮；市長鄭淑分表示，「通過預算後又刪除」的方式，有違反「一事不二審」的規定，經向上級請示後有合法性。代表林淑勉表示，公所動支預算有違法之嫌，「錯誤的決策比貪汙更可怕」。
2020年前市長黃榮利任內，獲代表會支持向台糖以協議價購3300萬元取得10396平方公尺用地，辦理地上樹木移植，及禮儀廳新建工程「初步規畫」與「細部設計」作業。
2022年11月，新市長鄭淑分就職前，「禮儀廳新建工程」1億6615萬元預算，及「擴增納骨櫃位」5000萬元預算，遭代表會凍結。她上任後提出「解凍計畫」及訂定相關條例，但都未獲代表會同意解凍經費，甚至遭刪除。
當時蔡聰敏、吳宏哲、葉千田、朱聰麟、周玉岸等5名代表主張通過預算經費。副主席官汝濃、林淑勉、龔宗勇、許秀燕、蔡觀聰等5名代表主張刪除。最後由主席葉俊男裁決刪除。
鄭淑分說，公所提出的禮儀廳建設案，經費配置合理、法定程序完備，代表會6名代表「通過預算後又刪除」的方式，有違反《預算法》「一事不二審」的規定。公所向內政部及嘉義縣政府請示，經內政部及嘉義縣政府函示意見，公所在確保預算經費的合法性後，進行禮儀廳工程發包。
代表林淑勉說，當時要求公所依據殯葬管理條例相關規定辦理再來執行，因禮儀廳不能冰放大體，以禮儀廳名義申請，不符合民眾實際需求，且有違規使用之虞。依殯儀館規格申請，要有淨水池設施，避免汙染農田及周邊環境。
林淑勉說，公所沒有針對該案到代表會作專案報告，這樣動支預算有違反法規之嫌。公所一意孤行，如果後來蓋出來的是不符合規定、違法使用，甚至浪費公帑成了蚊子館。「錯誤的決策比貪汙更可怕」。將與代表召開臨時會討論因應。
太保市禮儀廳規畫7間禮儀廳、6間中型靈堂、2間小型靈堂、家屬休息室、悲傷輔室、緊急供電設施、豎靈室、大體化妝室、弱電機房、追憶區、停車場及行政中心等，總經費1億4100萬元，工程380日曆天。
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