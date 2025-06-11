台南公托及家園聯合招生開跑 6月16日前線上報名
台南市政府今天宣布，台南市114年公設民營托嬰中心及公共托育家園聯合招生開跑，全市4處公托及13處家園預定共招收141名未滿2歲嬰幼兒，6月16日前線上報名。
南市府社會局新聞稿指出，台南市公托及家園聯合招生，只要設籍台南市，且嬰幼兒的父母至少其中一方連續設籍台南市滿6個月以上就可申請，6月16日前在「台南市育兒資源網」報名。
社會局表示，目前台南市設立4處公托及13處家園，未來將持續努力尋找合適空間設立公托，深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭安心育兒，減輕經濟壓力，孩子也在專業、平價環境中健康成長。
社會局長郭乃文說，台南市公托及家園提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒日間托育服務，公托每月收取新台幣9000元、家園每月1萬元托育費用，每人每月可再請領至少7000元托育補助。
此外，市府預定今年底前在白河區、永康區及善化區增設3處公托，擴大服務量能，支持更多育兒家庭。
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