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2025東石海之夏暑假登場 玖壹壹7月19日開唱

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣「2025東石海之夏」將在7月19、20、26及27日於東石漁人碼頭舉辦，19日邀人氣嘻哈團體「玖壹壹」開唱，26日創作歌手「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治接棒演出，為活動注入澎湃音浪。

嘉義縣文化觀光局告訴中央社記者，玖壹壹甫於5月推出新曲「哥哥帶上我」，邀請韓國超人氣DJSODA跨國合作，融合電音節奏與台式幽默，歌曲一上線即在YouTube與各大串流平台掀起熱潮。

另外，鼓鼓將生活歷練融入創作，代表作「可以唷」、「嗯哼」擁有高傳唱度，舞台魅力十足。蕭秉治則憑人氣劇集「難哄」插曲「想悄悄住進你的靈魂」獲得音樂平台即時榜冠軍。三大人氣卡司都在「東石海之夏」邀大家一起來嗨。

文觀局指出，今年活動除知名歌手開唱，7月20日特邀榮獲美國「MUSE設計大獎」文化活動類金獎與鉑金獎的「藝響台灣文化劇團」，演出創新劇目「悟空大鬧恐龍馬戲團」，8米超擬真恐龍出沒，搭配爆笑劇情，絕對讓大、小朋友大開眼界。

文觀局表示，今年活動內容正在籌辦中，最新的活動資訊將陸續公告，鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及文觀局官網（www.tbocc.gov.tw）。7月27日活動結束前，將施放海上高空煙火，敬請期待。

「東石海之夏」是嘉義縣暑期濱海觀光指標性活動，以濱海觀光與歡樂親子遊為主題，包含流行音樂會、特色產業DIY、親子活動等，結合外傘頂洲踏浪、吃海鮮觀海景的獨特濱海遊程，帶動嘉義沿海東石、布袋相關產業觀光收益；去年湧入10萬以上人次參加。

音樂會 東石 嘉義

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