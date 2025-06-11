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偏鄉安置兒少安仁家園附設來仁咖啡店 幕後2位達人天使幫助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影

嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，服務超過550名有安置需求兒童少年，為協助孩子離開家園順利就業，上月底開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台，主教浦英雄及縣長翁章梁代言宣傳，議員陳文忠響應贊助百杯愛心咖啡分享；咖啡店幕後有「咖啡王子」戴圳明、烘焙達人侯秀金幫助，咖啡甜點風味，讓客人驚豔。

社會就業環境急速變遷，安仁家園安置兒少高中畢業、年滿18歲離院後，在無就學意願無後援下，必須依靠自己面對未來人生。許多孩子無法找到合適工作、適應社會職場生活，不穩定工作狀態導致收入不穩定，挫折、無助與徬徨心情，影響生活品質。

為幫助孩子離院後順利銜接職場，安仁家園院長謝孟潔發想成立「來仁咖啡」，以咖啡坊形式營運，販售精品咖啡、飲品及甜點，讓孩子在安全工作環境與老師陪伴下，透過實作學習基本工作態度與多樣技能，包含沖泡咖啡的流程與技巧、與人應對、主動性與積極性等，累積工作經驗，鍛鍊耐心與溝通能力，增進自身成就感與自信心。

家園老師向「咖啡王子」戴圳明，學習沖泡咖啡流程與技巧，戴圳明2006年到2011年曾拿下花式咖啡創意競賽、咖啡達人（虹吸壺）、台灣咖啡豆烘焙、綜合豆烘焙共4個冠軍，並向烘焙達人侯秀金訂購甜點，侯秀金甜點受客人誇讚，訂單滿載，家園老師手把手教安置院生。

謝孟潔說，安仁家園成立15周年，來「仁」咖啡」如同台語「來喝咖啡」，取其諧音，「仁」代表仁愛之心，代表家園秉持耶穌基督博愛精神，以溫和、寬厚作咖啡底蘊，是院長及老師們對孩子建立正向人生觀期盼，「仁」字是建立孩子與社會間橋梁，讓客人在咖啡香氣中看見孩子勇氣，品嘗孩子們親手為未來沖煮夢想，咖啡店收入用於家園培育兒少輔導經費，融入在地創造就業機會。

來仁咖啡地址：嘉縣六腳鄉蒜東村602號（副議長陳怡岳服務處旁），電話：0912168267，營業時間：每周三至周六上午10時到下午5時，接受頂約，店內有咖啡、甜點，還販售咖啡豆及院生手作陶杯作品。

嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台，院長謝孟潔（右）陪同主教浦英雄（中）縣長翁章梁（左）代言宣傳。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台，院長謝孟潔（右）陪同主教浦英雄（中）縣長翁章梁（左）代言宣傳。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台，咖啡店幕後有「咖啡王子」戴圳明、烘焙達人侯秀金幫助，咖啡甜點風味，讓客人驚豔。。記者魯永明／攝影
嘉義縣偏鄉六腳鄉天主教嘉義教區創辦安仁家園15年，開辦社會企業「來仁咖啡」，提供職涯探索實習平台，咖啡店幕後有「咖啡王子」戴圳明、烘焙達人侯秀金幫助，咖啡甜點風味，讓客人驚豔。。記者魯永明／攝影

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