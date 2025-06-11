雲林縣喪葬衣物 設專用回收桶

雲林縣政府3月制定新的垃圾清運辦法，衣物須裁剪後才能清運，但遺體或驗屍換下血衣等還涉及感染性、特殊廢棄物，能否丟入垃圾車引發爭議，虎尾鎮公所殯葬所為此邀業者協商，取得共識，擬訂喪葬衣物處理辦法，即日起設專用回收桶。

虎尾鎮公所殯葬所長陳瑞宗說，回收桶專區分為感染性、特殊、一般衣物等類，通常清洗遺體所產生的棉被、衣物、紗布等沾染血液或體液，以及鼻胃管、導尿管等侵入性醫療器材，將視為感染性汙染物；常見的藥罐、陶瓷容器、火爐等祭器及使用過的屍袋，歸類為特殊性棄置物。

縣府3月制訂新的垃圾清運辦法，規定衣服、床單、棉被等紡織品清運尺寸不得超過50乘以50公分，若超過尺寸會退運，而虎尾惠來殯葬所為雲林唯一火葬場，鎮長林嘉弘指出，常有遺體所換下的衣物、血衣褲、尿袋、針頭、床單、鼻胃管甚至屍袋，過去常被用棉被包一包就丟垃圾車，大家習以為常，衣物焚化有新規定，才發現過去疏漏的殯葬廢棄物問題。

虎尾鎮公所前天邀雲縣葬儀公會理事長鄭添丁等人協商對策，林嘉弘提出，應依廢棄物清理法、傳染病防治法規定，統一實施分類管理與處理機制；虎尾鎮民代表會主席陳明聖也希望建立明確分類制度，降低二次感染風險。

經一番討論獲具體結論，已設專屬回收區試行，陳瑞宗說，特殊性廢棄物等後續殯葬公會委由相關環保公司統一清運處理，一般衣物也要依規定清洗並剪開後再放入衣物桶，未來依執行成果滾動式修正與公告更新。