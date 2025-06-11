台南巨蛋下月重啟招商、擴大規模 議員促串聯副都心與竹篙厝

延宕10多年的台南小巨蛋預定建於南台南副都心運動藝文休閒園區，招商一波三折，市府預計下月重啟招商且擴充規模，有議員昨質詢要求早日「生蛋」，像北、高辦演唱會創造商機、強化副都心與東側竹篙厝的交通串聯，滿足市民多年期盼。

市長黃偉哲表示，小巨蛋原規畫建在巴克禮公園旁的運動藝文休閒園區，後來取消，教育部再計畫在此興建科學未來館，但最後也無疾而終，之後招商採BOT案，但無人投標也流標，市府團隊會努力，「讓小巨蛋在最短時間內有名目」。

市議員蔡筱薇、蔡麗青昨總質詢指出，台北有小巨蛋、大巨蛋，高雄則有小巨蛋及國家體育場都可辦大型演唱會，每年創造數十億元的商機，市民關心台南何時能有巨蛋。

蔡筱薇說，南台南副都心是東區未來發展重點，周邊擁有巴克禮公園、文化中心、市立醫院、崇德商圈等機能，未來更將導入捷運系統、南台南車站、社會住宅等重大建設，此區域人口近年快速成長，周遭東智、崇明、崇文、崇成與大智里，人口成長幅度超過160%，4年多來人口數由1萬初增到2萬6千多人。

她也建議市府同步在此規畫圖書館、特色公園等公共設施，同時強化竹篙厝與副都心之間的交通串聯，打通東西向道路，包括周邊的崇興路、崇賢一路等都可以接到大同路二段，讓空間機能具有延續性，塑造「竹篙厝2.0」整體新願景。

工務局回應，若要打通這些東西向道路，須先辦理都市計畫變更，由於會穿越南鐵綠園道，且涉及區段徵收等，會進一步研商討論。

另，南市鐵路地下化工程預計明年底完工，釋出的鐵道空間長達8.23公里，規畫打造「南鐵綠園道」。蔡筱薇質詢時也爭取導入「智慧、綠能、人本」概念，導入綠能智慧燈桿、智慧路燈旗等，以及建構具環保及文化的自行車路線。

黃偉哲說，後壁烏樹林在自行車觀光休閒專用道的規畫與執行已有雛型可參考，會進一步利用鐵路地下化後的優勢連結周遭景點，打造更完善的生活廊道與自行車路線。