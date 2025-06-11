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看見幸福台灣／雲林縣長張麗善 照顧每一位鄉親

經濟日報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善。雲林縣政府／提供
雲林縣長張麗善。雲林縣政府／提供

2024縣市幸福指數大調查中，雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下77.8％，居全台第四，縣長張麗善分享，從生育補助加碼、托育支持、生生平板及智慧教室推動數位學習，再到幸福巴士、長青食堂，政策普及不分年齡，「照顧每一位鄉親」就是她的高滿意度秘訣。

雲林縣政府為育齡女性提供凍卵補助，並從2024年推動「雲林萬寶龍」計畫，用兩年6億元的資源鼓勵生育。只要生產前父母任一方設籍雲林滿八個月，原本前三胎生育補助3萬元，第四胎起每胎10萬元，大小龍年（2024、2025年）加碼3萬元，等於前三胎可獲6萬元、第四胎起13萬元，每個新生兒還送三包尿布。張麗善說，「要讓每個孩子的誕生都被祝福，也讓父母感受到實質支持」。

新生兒誕生，縣府提供0-2歲親職活動、育兒津貼、準公共化托育補助等，並設置六間親子館與七所公共托育空間，提供社區化、小規模且價格合理的托育服務，期盼透過多元措施，讓雲林成為適合養兒育女的幸福城市。

張麗善強調，縣府持續投入資源，從營養午餐、班班有冷氣、品格教育，再率全國之先，將全縣2,100間教室全面升級為智慧教室，並自籌經費，補足中央「生生平板」政策資源缺口，推動數位學習，藉此有效翻轉偏鄉教育，為孩子打造更寬廣的未來。

雲林縣府持續推動「長青食堂」，已設置190處長青食堂，並在資源不足處設置中央廚房，確保每一位長輩都能獲得妥善照顧與關懷，目前已超過1.5萬名長輩共餐。

考量偏鄉地區長者、學生及行動不便者的日常就醫、上學、採買與洽公等基本通勤需求，縣府推動設置「幸福巴士」，透過貼近民眾需求的彈性接駁服務，補足既有公共運輸的不足，目前幸福巴士已開行多條路線，讓交通走進社區、接近需求。

從出生到年老，從教育到交通，張麗善說，「施政的核心就是照顧每一位鄉親，雲林是多元又廣闊的縣市，無論是偏鄉長輩、年輕爸媽，還是未來的孩子，我都希望他們的生活能越來越幸福」。

生育補助 偏鄉教育

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