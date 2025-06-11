看見幸福台灣／雲林…台灣糧倉 開啟新篇

雲林縣擁有廣大平原，也是台灣重要糧倉，農林漁牧業產值名列前茅。不過，縣府團隊為了強化在地產業競爭力並創造更多就業機會，積極開發產業園區，規劃特色產業聚落，為雲林產業發展注入新動能，並開啟地方經濟新篇章。

雲林縣內的中部科學園區虎尾園區，主要引入產業為積體電路、光電及生物科技等，目前園區共計96公頃，全區土地核配率已達98.27%，已無法再進駐或擴廠，因此雲林縣政府正積極爭取在園區南側的台糖所屬土地，約有29.75公頃。在發展上可以配合該園區研創資源，鏈結發展積體電路、光電及生物科技相關的上下游產業，增強產業群聚效能及競爭力。

此外，「古坑產業加值園區」於今年5月舉辦動土典禮，預計在2028年完成整體園區的開發，計畫引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業及其他低汙染產業，並結合在地農業資源，促進農業升級及食品產業的創新發展。雲林縣長張麗善表示，這項計畫將為雲林的產業發展注入新動能，開啟地方經濟新篇章。

雲林縣府指出，因人口外流情況嚴重，如何創設產業發展用地、新增符合現代產業發展需求及趨勢之空間以創生雲林、提升產業發展留住人才、吸引年輕人返鄉，使人口止跌回升成為重點發展工作之一。

因此，雲林縣政府藉由引入合乎雲林縣農工並重產業結構之特性之策略性產業、配置相應之交通系統及公共設施、服務性功能為目標，打造多元生產型態之產業園區，對外結合各級產業動能，創造全面且穩固之上下游產業鏈，提升整體競爭力，對內需提升生產環境、設備、制度，邁向生產全面聯網，智慧製造的工業4.0革新，推動積極轉型。縣政府從多面向著手，積極翻轉未來。

根據2024縣市幸福指數大調查，雲林縣在政府統計項目中，以「就業」、「安全」兩項指標表現較佳；在「教育」與「環境」表現較為落後。

在民調部分，「地方政府施政滿意度」居全台第四，顯示雲林縣府團隊的表現受到縣民肯定；另外，「健康狀況滿意度」也是全台第四。縣民滿意度較低的是「家庭經濟」、環境品質」與「生活現況」，為縣府團隊未來可再多著墨的方向。