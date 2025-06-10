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參與韓國首爾食品展 台南物產館展示逾50農漁特產

中央社／ 台南10日電

2025年韓國首爾國際食品展今天起至13日止舉行，台南市農業局打造「台南物產館」，集結4家廠商展示超過50項優質農漁產品，吸引不少當地消費者及通路商試吃洽詢。

台南市農業局發布新聞稿指出，台南市副市長葉澤山今天前往出席台南物產館開幕儀式並協助行銷，開幕儀式後安排買主媒合會，協助業者與當地進口商、通路商及餐飲業者進行面對面洽談，提升實質接單機會。

葉澤山致詞表示，台南市政府一直致力於開拓外銷市場，透過跟農民及各地農會、貿易商、通路商合作，由農業局出面整合資源，讓台南農特產品穩定供貨到多元化通路，這次首爾食品展是台南市第2次參展，期望能藉由食品展行銷韓國，並把台南農特產推向國際。

台南市農業局指出，台南物產館融合台南與韓國當地飲食文化，現場準備多樣試吃產品，其中包含芒果果乾、鮮果冷凍產品、虱目魚片及蒲燒鯛魚腹排，讓前往試吃民眾們大呼過癮，開展首日相當熱鬧。

農業局指出，此次徵集4家廠商參展，共超過50項台南在地優質農漁特產品共襄盛舉，台南六甲出產的八田穗越米，一推出就詢問度滿滿，還有知名法式龍鬚糖、牛軋餅、鳳梨酥、黑糖地瓜酥等果酥及鳳梨、芒果、火龍果、情人果等果乾、以及香蒜、洋蔥脆片、地瓜製品、東山濾泡式經典咖啡等特產。

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