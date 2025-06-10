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虎爺誕辰將至 新港奉天宮「搖搖賜符」一卡通限時搶購
農曆6月初6虎爺誕辰，嘉義縣新港奉天宮的金虎爺遠近馳名，奉天宮金虎爺總會今年推出造型票證卡「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通，內藏小元寶及銅錢，搖晃有「沙沙」聲，獨特造型6月11日開賣，中午11點開放線上預購，限時不限量，預購至7月15日截止。
新港奉天宮虎爺供奉在桌上，與一般廟宇供奉方式不同，莊嚴卻充滿親和力，是孩子的守護神，神威顯赫，每年吸引數十萬人參拜，是台灣虎爺人氣之首，分靈出去的虎爺將軍也占據全台最多分會，金虎爺諧音「金好野」具財運亨通吉兆，祈求升官發財的信眾逐年攀升。
金虎爺總會說，虎爺誕辰前攜手鑫夢想文創合作推出「金虎將軍符令搖搖樂賜符」造型一卡通，乍看普通的符令造型壓克力牌，仔細看就會發現小元寶及銅錢等細節，5枚銅錢加上5個元寶，象徵「五福臨門、十全十美」祝福，搖晃還會發出沙沙聲相當療癒。
金虎爺總會說，金虎將軍搖搖賜符一卡通售價590元，像是抽籤的搖搖樂設計，紓壓又心安，6月11日中午11點於Be come true開放線上預購，預購到7月15日截止，限時不限量，7-ELEVEN同日開放ibon預購，信奉虎爺或喜愛收藏造型票證卡的民眾不要錯過。
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