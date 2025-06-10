快訊

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

虎爺誕辰將至 新港奉天宮「搖搖賜符」一卡通限時搶購

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
農曆6月6日虎爺誕辰將至，新港奉天宮推出「搖搖賜符」一卡通限時搶購。記者黃于凡／翻攝
農曆6月6日虎爺誕辰將至，新港奉天宮推出「搖搖賜符」一卡通限時搶購。記者黃于凡／翻攝

農曆6月初6虎爺誕辰，嘉義縣新港奉天宮的金虎爺遠近馳名，奉天宮金虎爺總會今年推出造型票證卡「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通，內藏小元寶及銅錢，搖晃有「沙沙」聲，獨特造型6月11日開賣，中午11點開放線上預購，限時不限量，預購至7月15日截止。

新港奉天宮虎爺供奉在桌上，與一般廟宇供奉方式不同，莊嚴卻充滿親和力，是孩子的守護神，神威顯赫，每年吸引數十萬人參拜，是台灣虎爺人氣之首，分靈出去的虎爺將軍也占據全台最多分會，金虎爺諧音「金好野」具財運亨通吉兆，祈求升官發財的信眾逐年攀升。

金虎爺總會說，虎爺誕辰前攜手鑫夢想文創合作推出「金虎將軍符令搖搖樂賜符」造型一卡通，乍看普通的符令造型壓克力牌，仔細看就會發現小元寶及銅錢等細節，5枚銅錢加上5個元寶，象徵「五福臨門、十全十美」祝福，搖晃還會發出沙沙聲相當療癒。

金虎爺總會說，金虎將軍搖搖賜符一卡通售價590元，像是抽籤的搖搖樂設計，紓壓又心安，6月11日中午11點於Be come true開放線上預購，預購到7月15日截止，限時不限量，7-ELEVEN同日開放ibon預購，信奉虎爺或喜愛收藏造型票證卡的民眾不要錯過。

農曆6月6日虎爺誕辰將至，新港奉天宮推出「搖搖賜符」一卡通限時搶購。記者黃于凡／翻攝
農曆6月6日虎爺誕辰將至，新港奉天宮推出「搖搖賜符」一卡通限時搶購。記者黃于凡／翻攝

新港奉天宮 售價 一卡通

延伸閱讀

iPASS一卡通購TPASS月票 即起可至統一超商購買

張介宗涉殺3婦 警借提3次「老神在在」分屍動機成謎 只坦承這件事

主持將官晉任 賴總統：以減法思維改革國軍

張世入魂蒙冤將軍！泰國返台1周衝30通告「我很圓滿」

相關新聞

嘉市保障騎乘安全 今年8月起投保才能租借YouBike 電輔車

嘉義市YouBike騎乘人次已超過740萬，市交通處統計每年發生2、30件交通事故，為確保市民騎乘安全，今年8月1日起如...

台南蛋黃區設宅「宜居平實」動土 公私協力節省公帑26億元

已成為台南市蛋黃區的平實營區，每坪土地價格已達百萬，「宜居平實」社會住宅也選擇建在此，今天下午動土，市長黃偉哲表示，此一...

虎爺誕辰將至 新港奉天宮「搖搖賜符」一卡通限時搶購

農曆6月初6虎爺誕辰，嘉義縣新港奉天宮的金虎爺遠近馳名，奉天宮金虎爺總會今年推出造型票證卡「金虎將軍搖搖賜『符』」一卡通...

2025臺南熱氣球派對 6/21熱鬧登場

「2025臺南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場盛大登場。為期兩天的活動內容精彩豐富，包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色

百年醬油廠大同醬油做公益 全國廚藝慈善大賽周末登場

雲林縣大同醬油已有百年歷史，近年積極轉型，除打造觀光工廠，為推廣優質醬油，將於6月14、15日在斗六膨鼠森林公園舉辦第一...

化石特產都出名 台南左鎮北海道鵡川町簽友好交流協定

台南市左鎮區與北海道鵡川町因文化、產業有相似特色，今天簽訂友好交流協定，雙方約定將透過文化、教育、經濟等多元領域的交流，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。