嘉市保障騎乘安全 今年8月起投保才能租借YouBike 電輔車

嘉義市YouBike騎乘人次已超過740萬，市交通處統計每年發生2、30件交通事故，為確保市民騎乘安全，今年8月1日起如未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。市府表示，這筆保費政府負擔，希望市民加快投保腳步。

嘉義市政府自2020年12月啟用公共自行車YouBike 2.0以來，使用人次持續提升，截至今年5月已建置196處租賃站點，累積騎乘人次超過740萬，總累積周轉率達每車4.2轉以上，為非六都第一名。為騎乘安全保障，只需要透過微笑單車APP或官網的會員專區，就可設定公共自行車傷害險，但有部分民眾擔心個資等問題並沒有設定，至今大約有1成嘉義市使用者尚未投保。

交通處長許啟明表示，為保障公共自行車使用者騎乘安全，在2020年12月啟用公共自行車之初，即已推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險，今年使用嘉義市公共自行車的平均投保率已逾9成，為確保所有使用者騎乘安全保障，自今年8月1日起使用嘉義市公共自行車的民眾，如未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車，目前投保公共自行車傷害險並無需再負擔保險費用，若已完成投保，即可租用嘉義市2.0E電輔車，也可獲得全國同屬YouBike2.0的安全保障。

許啟明表示，公共自行車為嘉義市層級式公共運輸最後一哩路的重要一環，為滿足民眾騎乘需求，仍持續評估加密站點或增加車輛，擴大服務路網，提升民眾租借便利性；而為了進一步保障使用者騎乘安全，自啟用迄今，持續為使用者、使用者外之第三人，分別投保公共自行車傷害險及第三人責任險，呼籲市民至嘉義市公共自行車營運廠商微笑單車APP或官網完成YouBike2.0投保登錄，享免費公共自行車傷害險，安心騎乘有保障。

市府提醒，民眾只需要透過微笑單車APP或官網的會員專區，就可設定公共自行車傷害險，市府強調實際使用者與登記被保險人須為同一人，方符合理賠資格。如果同一手機門號綁定多張票卡進行租借，務必在每張票卡上輸入正確的登記被保險人個人資料，保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，因此市府呼籲民眾應注意票卡實際使用者與登記被保險人須為同一人，方能符合傷害險理賠資格，以維護自身權益。