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台南蛋黃區設宅「宜居平實」動土 公私協力節省公帑26億元
已成為台南市蛋黃區的平實營區，每坪土地價格已達百萬，「宜居平實」社會住宅也選擇建在此，今天下午動土，市長黃偉哲表示，此一社宅節省26億元公帑，並標誌著南市在落實居住正義與打造宜居城市目標上再邁出重要一步。
黃偉哲表示，「宜居平實」社會住宅是南市多元推動住宅政策的具體實踐，市府透過都市更新方式，公私協力將原軍方營區土地活化利用，轉型為公共住宅資源，成功節省約26億元公帑，兼顧財政效率與公共利益，不僅滿足市民對優質社宅環境的期待，並同步帶動東區副都心的城市更新與發展。
他強調，「宜居平實」不僅是房屋興建計畫，也是南市推動公辦都更所獲回饋成果之一，更是打造市民幸福生活的起點，市府將嚴格把關興建品質，讓市民居住更安心、更有保障。
另，「宜居平實」社宅周邊機能完善，鄰近夢時代、成大及國賓商圈，未來也將於西北側規畫興建平實轉運站，目前已動工，將帶動整體區域發展。後續市府將持續透過推動平實二期都市更新回饋「宜居後甲」社會住宅、托嬰中心與勞工服務據點等設施，提供市民更多元的生活服務。
都市發展局長林榮川說明，「宜居平實」將興建238戶社會住宅，提供1房型、2房型及無障礙房型，並採全齡友善設計，全面照顧不同年齡與家庭型態的居住需求。每戶均配備基本家具與設備，包括床架、櫥櫃、窗簾、冷氣、熱水器與曬衣架，大幅減輕租屋族首次入住的經濟負擔。另規畫地面層商業空間3戶，提供基本生活機能，提升居住便利性，社宅工程預計2028年底完工。
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