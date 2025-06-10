2025臺南熱氣球派對 6/21熱鬧登場

「2025臺南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場盛大登場。為期兩天的活動內容精彩豐富，包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。活動最大亮點，為6月21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場、結合「熱氣球光雕秀」與「無人機展演」的華麗演出，精彩可期。

臺南市長黃偉哲表示，隨著夏季腳步到來，許多民眾早已迫不及待地規劃屬於自己的夏日行程。他指出，台南不僅有香甜可口的夏季水果、琳瑯滿目的道地美食，今年更特別的是，市府旁廣場將化身為熱鬧繽紛的熱氣球嘉年華會場。屆時，大家不只能欣賞絢麗的熱氣球光雕秀，還有結合創意與科技的無人機燈光展演，在燈火閃耀中，一覽台南夜色之美，享受一場視覺與心靈的雙重饗宴。

觀旅局指出，今年熱氣球活動最大亮點為結合熱氣球光雕秀與無人機展演，並首度展開台日跨國合作，由臺灣希望創新公司與日本Drone Show Japan,Inc.（DSJ）共同設計演出。展演內容由日本DSJ引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，由台灣代理商野獸國授權，透過無人機燈光秀在台南夜空中呈現經典英雄角色。此外，演出也將結合台南觀光吉祥物「魚頭君」與在地景點，帶來一場震撼的夜間視覺盛宴。

觀旅局提醒，參加熱氣球繫留體驗民眾，請務必依工作人員指示排隊及搭乘。熱氣球繫留體驗將依現場狀況及氣候條件調整人數，如遇現場風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全之情形，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。另為配合光雕秀及無人機展演，6月21日當天自下午2時起將提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場(南島路)，歡迎市民與遊客多加利用。

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