百年醬油廠大同醬油做公益 全國廚藝慈善大賽周末登場

雲林縣大同醬油已有百年歷史，近年積極轉型，除打造觀光工廠，為推廣優質醬油，將於6月14、15日在斗六膨鼠森林公園舉辦第一屆大同醬油盃全國廚藝慈善大賽決賽，今在市公所舉辦記者會宣傳，並宣布決賽當天舉行的義賣活動將全數捐贈雲林國小合唱團，作為到韓國參加世界合唱比賽的旅費。

斗六市長林聖爵表示，大同醬油公司已有百年歷史，位於斗六的觀光工廠，吸引許多親子遊客造訪，大同醬油今年巡迴全台舉辦全國廚藝慈善大賽初賽，並將在6月14、15日回到斗六舉辦決賽，與市公所共同推廣觀光產業及在地美食，希望透過料理活動串連城市發展。

大同醬油觀光工廠廠長的曾少豐表示，兩天賽事將有來自台中場、桃園場、雲林場、南投場與屏東場的冠軍選手齊聚一堂，展現烹飪實力，現場將有創意料理、雲林農特產、親子互動及綠色環保活動。