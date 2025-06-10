化石特產都出名 台南左鎮北海道鵡川町簽友好交流協定

「2025臺南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場盛大登場。為期兩天的活動內容精彩豐富，包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色

2025-06-10 16:20