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化石特產都出名 台南左鎮北海道鵡川町簽友好交流協定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供

台南市左鎮區與北海道鵡川町因文化、產業有相似特色，今天簽訂友好交流協定，雙方約定將透過文化、教育、經濟等多元領域的交流，可望增進彼此間情誼，共同創造友好關係及嶄新的價值。

區公所表示，左鎮以盛產芒果、竹筍與山藥著稱，因蘊藏數量驚人的動物群化石而設有知名的左鎮化石園區；鵡川町則是農林漁業發達，特產品為柳葉魚、穗別哈密瓜等，在日本又以發現神威龍(鵡川龍)化石聞名。

今天雙方利用線上同步視訊簽約，約定將透過文化、教育、經濟等多元領域交流，促進雙方民眾相互了解與友誼，共同推進地方交流與合作。

區長余基吉說，左鎮與鵡川町簽署的友好交流協定涵蓋多項內容，包含相互運用古生物化石及特產品資源，共同創造嶄新的價值，雙方將在相互理解基礎下強化友好關係，致力促進雙邊繁榮與觀光產業發展。

台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
台南左鎮、日本北海道鵡川町今天簽署「友好交流協定」圖／左鎮區公所提供
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