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新制上路！遺體血衣不得丟垃圾車 虎尾公所與殯葬業達成共識

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾惠來殯葬所設置汙染性和特殊廢棄物回收區，未來遺體換下的血衣褲等具風險性廢棄物，都須依規定回收處理。記者蔡維斌／翻攝
虎尾惠來殯葬所設置汙染性和特殊廢棄物回收區，未來遺體換下的血衣褲等具風險性廢棄物，都須依規定回收處理。記者蔡維斌／翻攝

殯葬所遺體或驗屍換下的衣物或血衣等特殊廢棄物能不能丟垃圾車，在雲林縣垃圾清運新法上路，衣物必須裁剪後才能清運，引發爭議，雲林縣虎尾鎮公所為維護惠來殯葬所正常運作和安全，昨邀殯業者協商取得共識，擬訂喪葬衣物處理辦法，讓以往任意丟棄的喪葬衣物、床單、針頭醫療物品有所依循。

因應垃圾焚化規定，雲林縣府今年3月制訂新的垃圾清運辦法，規定衣服、床單、棉被等紡織品清運尺寸不得超過50×50公分，若超過尺寸垃圾車會遭退運。兩個多月來清潔隊都嚴格查驗。

不僅於此，以往不少喪葬衣物任億隨垃圾車丟棄，如何被拒絕上車，引發爭議，雲林唯一公營的虎尾惠來殯葬所為能妥善處理相關廢棄物，鎮公所昨天邀集雲林縣葬儀公會理事長鄭添丁等人協商對策。

鎮長林嘉弘指出，分類做得愈細發現的問題愈多，以殯葬所經常有遺體所換下的衣物、血衣褲、尿袋、針頭、床單、鼻胃管甚至屍袋，過去常常被用棉被包一包就丟垃圾車，大家也習以為常，但為維護焚化爐安全，衣物焚化有新規定，才發現過去所疏漏的殯葬廢棄物問題。

林嘉弘說，針對感染性及特殊性廢棄物，殯葬所應依「廢棄物清理法」與「傳染病防治法」規定，統一實施分類管理與處理機制，醫療廢棄物最好都留由醫院處理，以維護環境衛生及清潔隊員安全，降低污染風險。代表會主席陳明聖也希望建立明確分類制度，從源頭嚴格控管，降低2次感染風險。

經一番討論雙方獲具體結論，殯葬所長陳瑞宗表示，未來殯葬所將設置回收桶專區，分為感染性、特殊及一般衣物等類。通常清洗遺體所產生的棉被、衣物、紗布等沾染血液或體液，以及鼻胃管、導尿管等侵入性醫療器材，將視為感染性污染物；常見特殊性棄置物包括藥罐、陶瓷容器、火爐等祭器及使用過屍袋，歸類為特殊性棄置物。

陳瑞宗表示，未來包括汙染性廢棄物均應放置指定地點，後續集中由殯葬公會委由相關環保公司統一清運處理，一般衣物也要依規定清洗並剪開後再放入衣物桶。

殯葬所已設置回收區試行階段，未來再依執行成果進行滾動式修正與公告更新，林嘉弘強調，殯葬所也有外縣市喪家，不能把汙染留在虎尾，這是全民的事，也關乎殯葬服務品質與公衛的環節，分類管理並非形式而是責任，希望落實執行。

過去遺體留下的紙尿庫或尿袋等高風險的喪葬廢棄物都用床單一包就丟垃圾車，虎尾鎮公所邀殯葬業者協商達成共識，推出喪葬廢棄物處理新方，即日起上路。記者蔡維斌／翻攝
過去遺體留下的紙尿庫或尿袋等高風險的喪葬廢棄物都用床單一包就丟垃圾車，虎尾鎮公所邀殯葬業者協商達成共識，推出喪葬廢棄物處理新方，即日起上路。記者蔡維斌／翻攝
過去遺體留下的紙尿庫或尿袋等高風險的喪葬廢棄物都用床單一包就丟垃圾車，虎尾鎮公所邀殯葬業者協商達成共識，推出喪葬廢棄物處理新方，即日起上路。記者蔡維斌／翻攝
過去遺體留下的紙尿庫或尿袋等高風險的喪葬廢棄物都用床單一包就丟垃圾車，虎尾鎮公所邀殯葬業者協商達成共識，推出喪葬廢棄物處理新方，即日起上路。記者蔡維斌／翻攝

雲林 廢棄物 垃圾車

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