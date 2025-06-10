新制上路！遺體血衣不得丟垃圾車 虎尾公所與殯葬業達成共識

殯葬所遺體或驗屍換下的衣物或血衣等特殊廢棄物能不能丟垃圾車，在雲林縣垃圾清運新法上路，衣物必須裁剪後才能清運，引發爭議，雲林縣虎尾鎮公所為維護惠來殯葬所正常運作和安全，昨邀殯業者協商取得共識，擬訂喪葬衣物處理辦法，讓以往任意丟棄的喪葬衣物、床單、針頭醫療物品有所依循。

因應垃圾焚化規定，雲林縣府今年3月制訂新的垃圾清運辦法，規定衣服、床單、棉被等紡織品清運尺寸不得超過50×50公分，若超過尺寸垃圾車會遭退運。兩個多月來清潔隊都嚴格查驗。

不僅於此，以往不少喪葬衣物任億隨垃圾車丟棄，如何被拒絕上車，引發爭議，雲林唯一公營的虎尾惠來殯葬所為能妥善處理相關廢棄物，鎮公所昨天邀集雲林縣葬儀公會理事長鄭添丁等人協商對策。

鎮長林嘉弘指出，分類做得愈細發現的問題愈多，以殯葬所經常有遺體所換下的衣物、血衣褲、尿袋、針頭、床單、鼻胃管甚至屍袋，過去常常被用棉被包一包就丟垃圾車，大家也習以為常，但為維護焚化爐安全，衣物焚化有新規定，才發現過去所疏漏的殯葬廢棄物問題。

林嘉弘說，針對感染性及特殊性廢棄物，殯葬所應依「廢棄物清理法」與「傳染病防治法」規定，統一實施分類管理與處理機制，醫療廢棄物最好都留由醫院處理，以維護環境衛生及清潔隊員安全，降低污染風險。代表會主席陳明聖也希望建立明確分類制度，從源頭嚴格控管，降低2次感染風險。

經一番討論雙方獲具體結論，殯葬所長陳瑞宗表示，未來殯葬所將設置回收桶專區，分為感染性、特殊及一般衣物等類。通常清洗遺體所產生的棉被、衣物、紗布等沾染血液或體液，以及鼻胃管、導尿管等侵入性醫療器材，將視為感染性污染物；常見特殊性棄置物包括藥罐、陶瓷容器、火爐等祭器及使用過屍袋，歸類為特殊性棄置物。

陳瑞宗表示，未來包括汙染性廢棄物均應放置指定地點，後續集中由殯葬公會委由相關環保公司統一清運處理，一般衣物也要依規定清洗並剪開後再放入衣物桶。