快訊

酒店女遭丟大海亡 兇嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基喘息咖啡 4年來1700杯陪伴照顧者

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
家庭照顧者黃小姐分享照顧獨居母親甘苦不禁流淚，喘息咖啡計畫讓她能在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。記者李宗祐／攝影
家庭照顧者黃小姐分享照顧獨居母親甘苦不禁流淚，喘息咖啡計畫讓她能在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院長照服務發展中心自4年前推動喘息咖啡計畫，結合在地友善商家，提供照顧者一個走出家門、短暫休憩的機會，至今累積超過1722杯，讓許多家庭照顧者在忙碌的照護生活中獲得喘息時刻。家庭照顧者黃小姐說，「這樣的喘息時光，讓我重新獲得照顧家人的力量」。

嘉基喘息咖啡計畫為讓這分溫暖得以擴散延續，今天上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約，副院長劉中賢與店家代表於象徵合作的馬克杯上簽名，隨後遞上一杯咖啡給照顧者。

劉中賢表示，這不僅是一杯咖啡，更是一種心意的傳遞，象徵社會對照顧者的理解與陪伴；玉津咖啡熱情接棒成為新合作夥伴，提供咖啡與舒適休憩的環境支持照顧者，為在地共好注入新力量。

劉中賢表示，家庭照顧者長期承擔照護責任，壓力容易堆積，身心健康也可能受到影響。透過喘息咖啡，照顧者不僅可在輕鬆氛圍中獲得短暫放鬆，也可走進嘉基的家庭照顧者支持據點，參與照顧技巧課程、紓壓活動，彼此交流經驗、釋放壓力。

家庭照顧者黃小姐分享，10多年來在工作、家庭、獨居母親之間流轉，常累到快要喘不過氣來，擔心、焦慮、憤怒、失眠、神經質，莫名無助到會突然掉淚。經社工介入，才開始使用日照、居家、喘息等資源，喘息咖啡計畫提供友善的空間與服務，能在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。

嘉基今年預計服務超過100個家庭、超過800人次。符合資格的家庭照顧者經社工評估後，即可申請每月1次免費喘息咖啡。

玉津咖啡中山店於合作期間回饋店內指定商品銷售金額的30%，作為支持長照與照顧者的專款，讓每一杯咖啡都能成為實質的溫暖。

喘息咖啡、照顧相關資源及關懷志工相關資訊可聯繫嘉基家照支持服務專線05-2348836長照問題撥打1966，或洽嘉義市長照管理中心05-2336889。

嘉基喘息咖啡計畫為讓溫暖得以擴散延續，今天上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約。記者李宗祐／攝影
嘉基喘息咖啡計畫為讓溫暖得以擴散延續，今天上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約。記者李宗祐／攝影
嘉基喘息咖啡計畫上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約，副院長劉中賢（右）與店家代表店長陳雅雯（左）於象徵合作的馬克杯上簽名。記者李宗祐／攝影
嘉基喘息咖啡計畫上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約，副院長劉中賢（右）與店家代表店長陳雅雯（左）於象徵合作的馬克杯上簽名。記者李宗祐／攝影
嘉基副院長劉中賢（左）遞上一杯咖啡給照顧者。記者李宗祐／攝影
嘉基副院長劉中賢（左）遞上一杯咖啡給照顧者。記者李宗祐／攝影

長照 嘉義 咖啡

延伸閱讀

全家 Let's Café 年銷逾兩億杯 三策略搶攻黑金商機

全家Let's Café年銷逾2億杯 經典咖啡升級、3策略備戰

咖啡提神反而更累？高敏敏營養師爆：過量恐影響睡眠與情緒

抹茶的咖啡因含量比綠茶高？比咖啡更能提供持久的專注狀態？

相關新聞

百年醬油廠大同醬油做公益 全國廚藝慈善大賽周末登場

雲林縣大同醬油已有百年歷史，近年積極轉型，除打造觀光工廠，為推廣優質醬油，將於6月14、15日在斗六膨鼠森林公園舉辦第一...

化石特產都出名 台南左鎮北海道鵡川町簽友好交流協定

台南市左鎮區與北海道鵡川町因文化、產業有相似特色，今天簽訂友好交流協定，雙方約定將透過文化、教育、經濟等多元領域的交流，...

新制上路！遺體血衣不得丟垃圾車 虎尾公所與殯葬業達成共識

殯葬所遺體或驗屍換下的衣物或血衣等特殊廢棄物能不能丟垃圾車，在雲林縣垃圾清運新法上路，衣物必須裁剪後才能清運，引發爭議，...

嘉基喘息咖啡 4年來1700杯陪伴照顧者

嘉義基督教醫院長照服務發展中心自4年前推動喘息咖啡計畫，結合在地友善商家，提供照顧者一個走出家門、短暫休憩的機會，至今累...

巨蛋創造龐大商機台南也想要 市長黃偉哲這麼說…

台北、高雄都有辦大型演唱會的場館，每年創造數十億元的商機，南市議員蔡筱薇、蔡麗青今天在施政總質詢時，都希望市長黃偉哲能早...

嘉義縣YouBike擴點明年啟動 11個鄉鎮市納入設站規畫

嘉義縣去年在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉設置YouBike站點，有議員今在定期會反映需擴點至更多鄉鎮市。縣府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。