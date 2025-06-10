嘉基喘息咖啡 4年來1700杯陪伴照顧者

嘉義基督教醫院長照服務發展中心自4年前推動喘息咖啡計畫，結合在地友善商家，提供照顧者一個走出家門、短暫休憩的機會，至今累積超過1722杯，讓許多家庭照顧者在忙碌的照護生活中獲得喘息時刻。家庭照顧者黃小姐說，「這樣的喘息時光，讓我重新獲得照顧家人的力量」。

嘉基喘息咖啡計畫為讓這分溫暖得以擴散延續，今天上午與玉津咖啡嘉義市中山店家舉辦簽約，副院長劉中賢與店家代表於象徵合作的馬克杯上簽名，隨後遞上一杯咖啡給照顧者。

劉中賢表示，這不僅是一杯咖啡，更是一種心意的傳遞，象徵社會對照顧者的理解與陪伴；玉津咖啡熱情接棒成為新合作夥伴，提供咖啡與舒適休憩的環境支持照顧者，為在地共好注入新力量。

劉中賢表示，家庭照顧者長期承擔照護責任，壓力容易堆積，身心健康也可能受到影響。透過喘息咖啡，照顧者不僅可在輕鬆氛圍中獲得短暫放鬆，也可走進嘉基的家庭照顧者支持據點，參與照顧技巧課程、紓壓活動，彼此交流經驗、釋放壓力。

家庭照顧者黃小姐分享，10多年來在工作、家庭、獨居母親之間流轉，常累到快要喘不過氣來，擔心、焦慮、憤怒、失眠、神經質，莫名無助到會突然掉淚。經社工介入，才開始使用日照、居家、喘息等資源，喘息咖啡計畫提供友善的空間與服務，能在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。

嘉基今年預計服務超過100個家庭、超過800人次。符合資格的家庭照顧者經社工評估後，即可申請每月1次免費喘息咖啡。

玉津咖啡中山店於合作期間回饋店內指定商品銷售金額的30%，作為支持長照與照顧者的專款，讓每一杯咖啡都能成為實質的溫暖。