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巨蛋創造龐大商機台南也想要 市長黃偉哲這麼說…

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡麗青指南台南副都心是東區發展重點，附近竹篙厝人口明顯成長，應強化竹篙厝與副都心之間的交通串聯，打通東西向道路。圖／擷取台南市議會直播畫面
台南市議員蔡麗青指南台南副都心是東區發展重點，附近竹篙厝人口明顯成長，應強化竹篙厝與副都心之間的交通串聯，打通東西向道路。圖／擷取台南市議會直播畫面

台北、高雄都有辦大型演唱會的場館，每年創造數十億元的商機，南市議員蔡筱薇、蔡麗青今天在施政總質詢時，都希望市長黃偉哲能早日「生蛋」，帶動周邊產業與經濟發展。原預定建小巨蛋的巴克禮公園旁的運動藝文休閒園區就在南台南副都心區域，議員認為這是東區未來發展重點，附近德高厝人口快速成長，要求強化交通串連，打通東西向道路，創造更大商機。

市長黃偉哲表示，之前小巨蛋原規畫建在巴克禮公園旁的運動藝文休閒園區，後來取消，之後教育部計畫在此興建科學未來館，但最後也無疾而終。之後招商採BOT案，但因無人投標也流標。他表示，雖然亞太棒球村有大型的場地，但因採天然草皮，每次辦活動後都需大筆經費植草修復，也會影響賽事，機會已失，但市府團隊會努力，會讓小巨蛋在最短時間內有名目。

台北有小巨蛋、大巨蛋，特別在大巨蛋啟用後創造可觀商機，而高雄市有容納1500人的小巨蛋及最多可容納5萬多人世運主場館（國家體育場）可辦大型演唱會，因每次邀請天團來表演，就帶來龐大經濟效益，市議員蔡筱薇、蔡麗青都關心台南何時有巨蛋，希望能帶動城市發展，滿足市民多年來的期盼。

蔡筱薇表示，南台南副都心區域是東區未來發展重點，周邊擁有巴克禮公園、文化中心、市立醫院、崇德商圈等機能，未來更將導入捷運系統、南台南車站、社會住宅等重大建設。此區域人口近年快速成長，周遭東智里、崇明里、崇文里、崇成里、大智里人口，成長幅度超過160%，整體區域平均人口成長200%，4年多來人口數由1萬出頭躍增到2萬6千多人。

她建議市府應同步在此規畫圖書館、特色公園等公共設施，提升居住品質，同時強化竹篙厝與副都心之間的交通串聯，打通東西向道路，讓周邊路網可以串聯到大同路二段，包含崇興路接大同路二段635巷直通大同路二段、崇賢一路接大同路二段、崇賢二路接大同路二段、崇賢三路接大同路二段、崇賢七路接大同路二段，讓空間機能具有延續性，塑造「竹篙厝2.0」的整體新願景。

工務局回應，若要打通這些東西向道路，必須先辦理都市計畫變更，由於會穿越南鐵綠園道，且涉及區段徵收等問題，會進一步研商討論，做出更好的規畫。

台南市議員蔡麗青以高雄辦演唱會帶來龐大商機為例，希望台南也能有小巨蛋等可辦大型演唱會的場館。圖／擷取台南市議會直播畫面
台南市議員蔡麗青以高雄辦演唱會帶來龐大商機為例，希望台南也能有小巨蛋等可辦大型演唱會的場館。圖／擷取台南市議會直播畫面

議員 小巨蛋 台南

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