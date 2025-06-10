嘉義縣YouBike擴點明年啟動 11個鄉鎮市納入設站規畫
嘉義縣去年在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉設置YouBike站點，有議員今在定期會反映需擴點至更多鄉鎮市。縣府表示，明年編列YouBike二期經費，除了大埔鄉、阿里山鄉，尚未設站11個鄉鎮市都會一併建置，也會汰除使用率偏低站點，再評估另設新站。
議員江志明說，嘉義縣YouBike站點尚未普及至每個鄉鎮市，大林鎮發展慢城、小旅行，民眾有自行車需求，且有南華大學、崇仁護校等學校，學生也有交通需求，要到大林市區只能搭公車，或是叫計程車共乘分擔費用，建議將大林鎮納入YouBike設置範圍。
縣長翁章梁說，嘉義縣去年起設置YouBike站點，先在人口數較多的5個鄉鎮市試辦，包括朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉，有助區域交通未來將擴大建置，除大埔鄉與阿里山鄉外，尚未設站的鄉鎮市都會一併建置，使用率偏低的站點也有退場機制。
議員江佩曄說，建設處去年11月曾到水上航空站前會勘北回YouBike站點，會勘時記錄若取得土地租用合約，將設置YouBike站點，現在好不容易取得土地租用合約，詢問建設處卻因經費用罄無法設置，盼公部門勿失信於民，盡速完成後續擴充。
建設處長郭良江說，去年在5鄉鎮設置130個站點，其中有些土地有問題，開放給其他地點申請設置，採先遞件、先設置，已完成所有站點無法再增加，明年推動YouBike2期計畫，在其他鄉鎮市設置YouBike站點，也會汰除原先5鄉鎮市中使用率較差站點，再評估另設新站。
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