南鐵綠園道城市新廊帶將啟動 議員促打造智慧綠能人本新願景

台南市鐵路地下化工程預計明年底完工，釋出的鐵道空間長達8.23公里，市府將打造交通與休憩功能並重的「南鐵綠園道」，市議員蔡筱薇今在施政總質詢爭取將綠園道導入「智慧、 綠能 、 人本」概念，打造符合永續與人性需求的城市新廊帶，以及串聯景點，建構具環保及文化的自行車路線。

蔡筱薇指出，南鐵綠園道起自永康大橋車站、迄於仁德保仁路，南北縱貫市中心，長度近6公里，兼具都市再生與公共空間重構潛力，市府應以「以人為本」作空間規畫基礎，並結合智慧及綠能概念，能導入綠能智慧燈桿、智慧路燈旗、AI垃圾桶等新多元功能裝置，打造真正屬於市民的生活廊道。

她說，2018年競選時就主張推動「五星級自行車觀光休閒專用道」，以自行車網絡串連沿線景點。由於鐵道地下化完成在即，建議市府可將自行車道從綠園道延伸至東區生產路、崇德路，然後接仁德保生東路及文華路二段至至奇美博物館，打造兼具環保及文化的自行車路線。

蔡筱薇也要求市府整體開發前，必須召開公聽會，廣納居民、學界、交通專家與各方利害關係人意見，確保開發計畫符合公共利益與程序正義。她表示，「台南不一樣，就要從綠園道開始不一樣」，應打造以人本為本、融合智慧與綠能的南鐵綠園道，讓市民真正享受優質的都市公共空間。

工務局長陳世仁說，南鐵綠園道是以70%綠化為目標。市長黃偉哲表示，後壁烏樹林在自行車觀光休閒專用道上的規畫與執行上已有雛型可參考，會進一步利用鐵路地下化後的優勢，連結周遭景點，打造更完善的生活廊道與自行車路線。

另，蔡筱薇也主張擴大台南車站區周邊商業與文化機能，串連成大榕園與周邊都市景觀，打造「TAINAN+」創新平台，形成城市、車站與大學共融的新典範。她表示，未來可透過車站上方的空中步道銜接成大與後站生活圈，促進前後站交通流暢與都市縫合，建議市府應與成大合作，讓市民與學術生活無縫接軌，包含成大操場及校園開放政策，同時重新評估將公園南路延伸至前鋒路，構築新型丁字路口，緩解車流、提升行人友善環境。