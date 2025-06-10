嘉市防登革熱 未落實「巡倒清刷」最高罰1萬5
近期降雨不斷，為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊者，依傳染病防治法最高罰處1萬5000元。
嘉義市衛生局表示，全國至今年6月9日累計登革熱確診病例達73例，皆為境外移入。今年嘉義市登革熱雖無確定病例，但全國境外確診個案為6年同期次高，隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險，落實巡、倒、清、刷，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，做好孳生源清除，阻斷登革熱病毒傳播。
市衛生局長廖育瑋提醒，持續進行登革熱防疫措施，包含進入公、私場所進行病媒蚊孳生源巡查、孳生源清除以及在必要時進行化學防治，若經勸導仍未改善或拒絕配合，為了確保整體防疫工作的時效及有效性，將依據傳染病防治法規定處辦。
市衛生局呼籲民眾若發現疑似登革熱相關症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史，以爭取防治的黃金時間。如果確診登革熱，不要慌張，盡量在家休息減少外出，並配合衛生局疫情調查，請巡視家中紗窗是否有破損，睡覺時要掛蚊帳，遵照醫師指示服藥、多喝水。嘉義市有37家登革熱合作醫療院所，如需相關資訊，可上嘉義市政府衛生局網頁/登革熱專區/醫療訊息查詢或電洽衛生局05-2338066轉疾管科。手
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言