嘉市防登革熱 未落實「巡倒清刷」最高罰1萬5

近期降雨不斷，為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊者，依傳染病防治法最高罰處1萬5000元。

嘉義市衛生局表示，全國至今年6月9日累計登革熱確診病例達73例，皆為境外移入。今年嘉義市登革熱雖無確定病例，但全國境外確診個案為6年同期次高，隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險，落實巡、倒、清、刷，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，做好孳生源清除，阻斷登革熱病毒傳播。

市衛生局長廖育瑋提醒，持續進行登革熱防疫措施，包含進入公、私場所進行病媒蚊孳生源巡查、孳生源清除以及在必要時進行化學防治，若經勸導仍未改善或拒絕配合，為了確保整體防疫工作的時效及有效性，將依據傳染病防治法規定處辦。