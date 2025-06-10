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嘉市防登革熱 未落實「巡倒清刷」最高罰1萬5

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府為防範登革熱，公告防範措施落實巡、倒、清、刷。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為防範登革熱，公告防範措施落實巡、倒、清、刷。圖／嘉義市政府提供

近期降雨不斷，為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊者，依傳染病防治法最高罰處1萬5000元。

嘉義市衛生局表示，全國至今年6月9日累計登革熱確診病例達73例，皆為境外移入。今年嘉義市登革熱雖無確定病例，但全國境外確診個案為6年同期次高，隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險，落實巡、倒、清、刷，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，做好孳生源清除，阻斷登革熱病毒傳播。

市衛生局長廖育瑋提醒，持續進行登革熱防疫措施，包含進入公、私場所進行病媒蚊孳生源巡查、孳生源清除以及在必要時進行化學防治，若經勸導仍未改善或拒絕配合，為了確保整體防疫工作的時效及有效性，將依據傳染病防治法規定處辦。

市衛生局呼籲民眾若發現疑似登革熱相關症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史，以爭取防治的黃金時間。如果確診登革熱，不要慌張，盡量在家休息減少外出，並配合衛生局疫情調查，請巡視家中紗窗是否有破損，睡覺時要掛蚊帳，遵照醫師指示服藥、多喝水。嘉義市有37家登革熱合作醫療院所，如需相關資訊，可上嘉義市政府衛生局網頁/登革熱專區/醫療訊息查詢或電洽衛生局05-2338066轉疾管科。手

嘉義市政府為防範登革熱，公告防範措施，未妥善管理導致孳生病媒蚊者，將依傳染病防治法最高罰處15000元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為防範登革熱，公告防範措施，未妥善管理導致孳生病媒蚊者，將依傳染病防治法最高罰處15000元。圖／嘉義市政府提供
為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施。圖／嘉義市政府提供
為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施。圖／嘉義市政府提供

衛生局 登革熱 嘉義

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