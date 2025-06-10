快訊

夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

零公里二手車暴增 陸汽車業的「恒大」快要爆了？

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

聽新聞
0:00 / 0:00

琉璃蟻害通報去年暴增至700件 暑假好發季雲林加強防治

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治。記者陳雅玲／攝影
近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治。記者陳雅玲／攝影

近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治，防疫所表示，將加強宣導並指導民眾製作餌劑防治。

疣胸琉璃蟻是台灣本土蟻類的物種，主要分布在中南部，海拔五百公尺以下的淺山地區，會取食蚜蟲、介殼蟲產生的蜜露，形成共生關係，危害田間作物。

張維崢在議會質詢時表示，疣胸琉璃蟻會咬人，可能造成民眾皮膚過敏，且會啃食電線，造成電器毀損，甚至致使田間蚜蟲或介殼蟲增加，間接造成農業危害，雲林淺山地區近年蟻害不斷，根據農業部統計，雲林琉璃蟻通報件數從2019年50件，到去年已暴增至700件。

張維崢說，近年縣府積極防治農業害蟲荔枝椿象，通報件數從2019年500件到去年已降至50件，顯示防治確有成效，但琉璃蟻卻未見積極防治作為，他多次接獲林內山區民眾陳情，指家中蟻害嚴重，連作物都受影響，甚至位於山區的成功國小也飽受其擾，尤其琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府積極防治。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，疣胸琉璃蟻常寄居在住家，易咬斷電線，所以通報件數以住家通報為大宗，農作物則因農民平時皆有用藥防治，通報件數少，雲林縣以林內、古坑蟻害較為嚴重，

廖培志表示，琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。

雲林縣動植物防疫所表示，疣胸琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。圖／雲林縣動植物防疫所提供
雲林縣動植物防疫所表示，疣胸琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。圖／雲林縣動植物防疫所提供
近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治。記者陳雅玲／攝影
近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治。記者陳雅玲／攝影
雲林縣動植物防疫所表示，疣胸琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。圖／雲林縣動植物防疫所提供
雲林縣動植物防疫所表示，疣胸琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。圖／雲林縣動植物防疫所提供

雲林 荔枝椿象 琉璃蟻

延伸閱讀

暑假將屆屏東超前部署登革熱NS1快篩點 建構社區防護網

金門暑假主打親子旅遊　70款體驗遊程打造夏日嘉年華

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

雲林拔釘罷團成立罷免總部 丁學忠也將設「反罷總部」互別苗頭

相關新聞

嘉義縣YouBike擴點明年啟動 11個鄉鎮市納入設站規畫

嘉義縣去年在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉設置YouBike站點，有議員今在定期會反映需擴點至更多鄉鎮市。縣府表...

南鐵綠園道城市新廊帶將啟動 議員促打造智慧綠能人本新願景

台南市鐵路地下化工程預計明年底完工，釋出的鐵道空間長達8.23公里，市府將打造交通與休憩功能並重的「南鐵綠園道」，市議員...

嘉市防登革熱 未落實「巡倒清刷」最高罰1萬5

近期降雨不斷，為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府公告防範措施，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊...

琉璃蟻害通報去年暴增至700件 暑假好發季雲林加強防治

近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉...

台南市舉辦首場「數位轉型推廣說明會」助在地企業轉型

台南市政府公告明天在「沙崙智慧綠能科學城」舉辦「首場智慧AI驅動服務未來-數位轉型推廣說明會」，要協助在地企業善用數位科...

聽故事「論語子路篇」 台南新化公所教小朋友廉潔與誠信

台南市新化區公所今辦「講論語經典故事」，邀請專業說故事講師歐琪，藉論語子路篇經典語錄，搭配生動活潑故事講解，引導小朋友理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。