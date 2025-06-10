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琉璃蟻害通報去年暴增至700件 暑假好發季雲林加強防治
近年疣胸琉璃蟻在中南部淺山地區危害嚴重，雲林縣議員張維崢在議會質詢表示，去年雲林縣琉璃蟻通報件數暴增至700件，因疣胸琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府加強防治，防疫所表示，將加強宣導並指導民眾製作餌劑防治。
疣胸琉璃蟻是台灣本土蟻類的物種，主要分布在中南部，海拔五百公尺以下的淺山地區，會取食蚜蟲、介殼蟲產生的蜜露，形成共生關係，危害田間作物。
張維崢在議會質詢時表示，疣胸琉璃蟻會咬人，可能造成民眾皮膚過敏，且會啃食電線，造成電器毀損，甚至致使田間蚜蟲或介殼蟲增加，間接造成農業危害，雲林淺山地區近年蟻害不斷，根據農業部統計，雲林琉璃蟻通報件數從2019年50件，到去年已暴增至700件。
張維崢說，近年縣府積極防治農業害蟲荔枝椿象，通報件數從2019年500件到去年已降至50件，顯示防治確有成效，但琉璃蟻卻未見積極防治作為，他多次接獲林內山區民眾陳情，指家中蟻害嚴重，連作物都受影響，甚至位於山區的成功國小也飽受其擾，尤其琉璃蟻好發在七、八月濕熱季節，要求縣府積極防治。
雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，疣胸琉璃蟻常寄居在住家，易咬斷電線，所以通報件數以住家通報為大宗，農作物則因農民平時皆有用藥防治，通報件數少，雲林縣以林內、古坑蟻害較為嚴重，
廖培志表示，琉璃蟻防治方式以硼酸加蔗糖水製成餌劑較為有效，因去年通報件數暴增，有派員到學校並到周邊住戶宣導，指導自製餌劑，會持續宣導防治蟻害。
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