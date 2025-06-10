台南市舉辦首場「數位轉型推廣說明會」助在地企業轉型

台南市政府公告明天在「沙崙智慧綠能科學城」舉辦「首場智慧AI驅動服務未來-數位轉型推廣說明會」，要協助在地企業善用數位科技創新，帶動轉型升級。經發局表示，會後還特別安排「一對一專家學者諮詢服務」，呼籲企業把握機會參與。

經發局說，一對一專家學者諮詢，是針對個別企業需求提供專業建議，強化轉型實務的落地執行力。這部分需預先報名，有興趣的企業可可以下報名資訊連結：https://www.accupass.com/event/2505260723511832252807。地點在沙崙智慧綠能科學城「資安暨智慧科技研發大樓」第一會議室。

經發局表示，首場「數位轉型推廣說明會」特別邀請資策會人工智慧研究院林志學副院長，深入剖析人工智慧時代的數位轉型趨勢。說明會內容更針對服務餐飲與零售批發業，實務導向請來專家講座、業界案例分享與現場專家諮詢，協助相關業者全面了解政府補助資源、數位工具應用及導入方式，進而提升服務業經營效率、創造差異化競爭力。

經發局長張婷媛表示，數位轉型已成為企業不可忽視契機。批發零售或是餐飲服務等行業，透過人工智慧與數位科技能優化營運流程，更有助開拓市場、強化競爭優勢。市府將持續推動相關政策與計畫，提供多元資源協助企業。