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南靖社區改造百年古厝賦予新功能 獲建築園冶獎

中央社／ 嘉義縣10日電

嘉縣水上鄉南靖村一處閒置逾30年百年木構磚造建築，經南靖社區發展協會透過縣府爭取農業部經費補助重新整修，改造成關懷據點與懷古文物館賦予全新功能，榮獲今年建築園冶獎。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，老屋基地面積約25坪，破舊不堪，屋頂毀損，無水電、無廁所，縣府協助南靖社區爭取到農業部水保署新台幣50萬元補助，去年中動工修繕改造屋況，透過社區發展協會的努力，現已成為「老幼共學關懷據點與農村懷古文物館」。

農業處指出，文物館保留原建築紅磚與木構特色，結合現代安全結構，牆面設置農村文物展區，陳列早期生活器皿；公共空間為聚會場所，並設置青銀共學教室，實踐跨世代交流與學習，凝聚地方情感與文化認同。

南靖社區發展協會理事長劉英花表示，這項計畫不只是老屋修繕工程，更重新串聯社區居民情感，從長輩到孩童都得以在此共學、共處、共感。

農業處表示，南靖社區老屋活化計畫有效活用閒置空間，成為文化傳承與社區關懷的重要動力，縣內有許多閩南合院建築因時代演變而閒置破敗，透過農村再生政策，讓這些建築有機會被重新賦予生命，延續聚落風貌。

農業處說，南靖社區改造30年老屋有成，獲2025建築園冶獎社區文化景觀營造類獎項。

農業處 老屋 建築

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