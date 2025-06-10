聽故事「論語子路篇」 台南新化公所教小朋友廉潔與誠信
台南市新化區公所今辦「講論語經典故事」，邀請專業說故事講師歐琪，藉論語子路篇經典語錄，搭配生動活潑故事講解，引導小朋友理解誠信、尊重與包容涵義。希望「提升學童廉潔與誠信意識」。
「誠信真的很重要。」歐琪在新化圖書館以深入淺出方式，將中國儒家思想與現代生活經驗結合，讓學童在輕鬆氛圍中認識品格教育的重要。
區公所表示，活動現場氣氛熱絡，講師除說故事更設計有獎徵答與互動，吸引小朋友與家長參與，小朋友踴躍舉手搶答，展現高度專注與學習熱情。透過遊戲與提問，讓學童從故事中體會誠信做人、廉潔做事的意義，也讓家長感受親子共學溫馨時光。
區公所表示，政風室推動廉潔與誠信政策，結合圖書館資源，發揮公共場域教育功能，將抽象的「廉潔」與「誠信」具體化，讓參與學童能透過故事角色，學習正直、負責與分辨是非能力，對品格教育紮根具有正面推廣效果。
區長李義隆指出，廉潔誠信教育不應只停留在口號或法令宣導，應從生活出發，透過圖書、繪本與故事教學等形式，將正向價值潛移默化地傳遞給孩子，讓誠信成為他們日後面對人生選擇的堅實力量。期盼能有更多機會與單位合作，持續推動品格教育向下扎根，為下一代建立更良善的社會基礎。
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