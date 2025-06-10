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台積嘉義先進封裝廠恐延後 翁章梁：後年量產

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

外傳台積電嘉義先進封裝廠的供應鏈收到通知要延後設備進機，加上先前廠區發生兩起工安事件導致停工，多名縣議員昨質詢關切是否影響設廠進度？縣長翁章梁答詢說，台積電預計9月第1廠裝機、明年2廠裝機、後年量產，未來有機會爭取晶圓廠。

職安署南區職業安全衛生中心昨表示，發生意外的廠商申辦復工中，須改善符合規定後才可以復工，另有開降災會議要求施工安全疑慮的單位修正，台積電或許會因此放緩施工腳步，但並不是全區域停工。

翁章梁日前在縣議會施政報告中提到，台積電嘉義廠第1期工程將於第3季進行第1座廠裝機，業界傳出台積電原規畫嘉義先進封裝AP7廠第3季設備進機，但供應鏈近期收到延後第4季進機通知，對此傳聞，縣府不予置評。

縣議員黃嫈珺質詢說，台積電公安意外主管機關雖不是縣府，縣府仍要關心勞工安全，另出入嘉科園區周邊交通壅塞，未來交通要提早規畫；議員王啟澧說，希望台積電能夠給予嘉義在地多些就業機會，回饋地方，更希望晶圓廠以後也能在嘉義設廠；議員翁聰賢、詹琬蓁也都表示，希望台積電工程進度能夠如質如實地順利進行。

翁章梁答詢說，晶圓廠的用水量比封裝廠還大，布袋預計成立海水淡化廠，每天可提供20萬噸水源，但最快也要在2030年，未來仍有機會爭取晶圓廠。

台積電嘉義先進封裝廠1處工地5月26日傳工安意外，29歲工人被配電盤掉落砸中送醫不治，另一工區5月中也發生外牆包商工人，從高鷹架跌落撿回一命；目前這兩工區都暫時停工。

翁章梁 工安 嘉義 台積電

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