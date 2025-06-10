台南設機車左轉車道 半年12事故

台南永康區中正北路與正北一路口去年11月增設機慢車左轉專用車道，上月發生機車擦撞貨櫃車的死亡車禍，有議員昨質詢說，設專用車道後截至今年4月已11件事故、加上上月的共12件，「是政策殺人？」市府回應，會勘後決議先取消此專用車道。

南市交通局解釋，中正北路與正北一路口屬台1線省道範圍，標誌、標線由新化工務段負責，常見上午尖峰時段由中正北路經正北一路口左轉機車量龐大，經地方反映會勘後，新化工務段先採放大機車待轉區空間措施，但實施後效果有限。

南市有議員去年7月提案請相關單位研議改善，交通局依程序轉請新化工務段評估，但依照現況道路布設及路肩剩餘空間等評估，已無空間再增設機車左轉車道，因此交通局依該評估結果回復議員提案，之後同年8月再次接獲地方議員提出反映，新化工務段評估後便提出調整既有車道空間方式增設機車左轉專用車道，交通局後續配合代辦號誌設置及調整號控。

市議員陳秋萍昨質詢說，中正北路去年被提議增設機慢車左轉專用車道，交通相關單位同年7月評估後，認為空間不足，沒有同意增設，但隔月又突然決定設置，可是根據統計，畫設前4個月車禍3件，但增設後到今年4月已11件；上月7日，75歲黃姓男子騎車沿中正北路到接近正北一路的路口，與同向1輛貨櫃車擦撞，遭卡在大車輪下，頭部受重創死亡。

交通局表示，車道調整前後比對肇事件數確實增加，將取消機車左轉專用車道設置，公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段再研議實施時段性的禁止左轉，或評估利用兩側公有地增設附加左轉車道方式改善，並分析肇事原因一併優化相關交通設施。

此外，高雄小港區飛機路左轉民治路口，4月增設最外側車道為「機車左轉專用」，然而該車到左側則有直行和往右雙箭頭，令當地民眾質疑「標線是否畫反了」；高市交通局解釋，因飛機路往北方向有快慢分隔島，考量慢車道直行車動線不宜再偏移，於是規畫要左轉的騎士先往右側車道騎，只要跟著號誌走就可安全左轉，以利行車動線、提升安全。